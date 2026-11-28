El enorme letrero con un anuncio de refresco o hamburguesas que veíamos a un lado de la carretera ya no es lo que solía ser. En pocos años, la publicidad exterior tradicional ha cambiado drásticamente. Hoy, un mismo espacio publicitario en la vía pública puede mostrar un mensaje si llueve, otro si el tráfico está denso y uno más si es de noche.

Lo que antes era una estructura fija contratada por semanas enteras para mostrar un único anuncio, ahora funciona de manera similar a la pauta digital, activándose por fechas especiales, horas, condiciones climáticas o ubicación geográfica.

Detrás de esta evolución se encuentra la compra programática, una tecnología que permite a las marcas aplicar criterios precisos de segmentación y medición en sus campañas en la calle.

La publicidad digital interactiva (DOOH, por sus siglas en inglés) capta hoy inversiones millonarias de marcas globales, gracias a esta capacidad de conectar con el público de forma dinámica.

El mercado global de publicidad digital exterior alcanzó una valoración de $20.700 millones en el 2024, de acuerdo con estimaciones oficiales de la firma analista Grand View Research. La misma entidad proyecta que este sector ascenderá a $39.100 millones para el año 2030, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,7%.

Esta expansión es catalizada por la proliferación de infraestructuras en las llamadas “ciudades inteligentes”. El inventario digital en Latinoamérica de JCDecaux supera las 4.600 pantallas enlazadas a más de 50 plataformas globales de compra digital. Dentro de este mercado en expansión, Costa Rica ya registra 32 pantallas digitales de gran formato operadas por dicha firma bajo este modelo automatizado.

El tradicional letrero estático ha dejado su lugar a anuncios en 3D que parecen cobrar vida en medio del paisaje urbano. (JCDecaux/Cortesía)

Compra programática y DOOH: mayor visualización y métricas

La efectividad publicitaria del formato DOOH (Digital Out-of-Home) justifica la rápida migración de los presupuestos corporativos. Según datos compartidos por JCDecaux, las pantallas digitales generan un 400% más de visualizaciones en comparación con la cartelería estática convencional. Asimismo, el ecosistema DOOH logra una impresionante tasa de recuerdo del mensaje publicitario del 83% entre los consumidores.

La convergencia entre la vía pública y el comercio electrónico es hoy estrictamente cuantificable. Un estudio conjunto de la Out of Home Advertising Association of America (OAAA) y The Harris Poll reveló que el 74% de los usuarios de dispositivos móviles ejecuta una acción en su teléfono tras interactuar con un anuncio DOOH. De este grupo demográfico, un 44% realiza búsquedas en línea directamente relacionadas con el anunciante.

A nivel regional, Costa Rica se ha consolidado como un nodo estratégico de innovación tecnológica para estas plataformas publicitarias. Según datos de JCDecaux, en la Gran Área Metropolitana (GAM) opera actualmente una red de 192 pantallas digitales que generan más de 194 millones de impresiones mensuales, abarcando:

32 MUPIS digitales en mobiliario urbano

32 pantallas LED de gran formato

Más de 160 caras digitales en centros comerciales: pantallas en food courts, tótems y circuitos indoor

Nicolás de Tapol, director general para Centroamérica, Sudamérica y Caribe de JCDecaux, detalla que la industria experimenta un salto cualitativo hacia la analítica de datos.

“Costa Rica pasa de vender espacios físicos a comercializar impresiones y audiencias bajo estándares globales de efectividad y creatividad, y se posiciona como uno de los mercados más avanzados de la región en publicidad exterior digital”, explica el alto directivo.

Esta evolución operativa se apoya en sólidas infraestructuras programáticas globales. En el caso específico de JCDecaux, su plataforma VIOOH conecta más de 300.000 pantallas a nivel mundial con decenas de plataformas de demanda (DSP). Según de Tapol, esta tecnología “elimina la brecha histórica entre el mundo físico y el ecosistema digital”, permitiendo a las empresas comprar publicidad exterior de forma ágil y automatizada, como pautarían en la web o redes sociales.

La integración de tecnología programática en el mobiliario urbano transforma la interacción entre los consumidores y las campañas publicitarias en la vía pública. (JCDecaux/Cortesía)

Análisis de datos y retorno de inversión en pantallas digitales

Una de las grandes disrupciones tecnológicas del sector son los disparadores contextuales o triggers. Esta herramienta permite modificar un anuncio automáticamente según variables externas como el clima, el tráfico vial o la hora del día.

Por ejemplo, las marcas farmacéuticas activan campañas de medicamentos contra el resfriado únicamente cuando las temperaturas descienden de un umbral específico y los restaurantes de comida rápida muestran anuncios de desayuno, almuerzo o cena según la hora del día.

Rodrigo Castro, CEO de Shift Latam, subraya que este nivel de dinamismo transforma la base misma de la estrategia creativa de las agencias.

“Nos obligó a dejar de pensar en la valla y empezar a pensar en el momento. Antes la pregunta era dónde poner el mensaje; hoy es cuándo tiene sentido que aparezca y qué tiene que decir en ese instante”, asegura Castro.

“La calle se volvió un lugar donde se puede probar, medir y ajustar sobre la marcha, como en digital”, añade.

En la actualidad, las empresas deben diseñar “un sistema de mensajes con reglas” para aprovechar la inmediatez y relevancia que ofrecen las pantallas interactivas.

Las nuevas pantallas digitales permiten a las marcas segmentar audiencias y adaptar mensajes en tiempo real, como esta campaña en Europa para respetar el horario de ayuno durante el Ramadán. (JCDecaux/Cortesía)

La capacidad de demostrar el retorno de inversión (ROI) es el principal factor detrás del aumento en la pauta corporativa. Históricamente, el formato exterior cargó con la fama de ser un medio “de fe”, que “se compraba por impacto y se medía por intuición”, explica Castro. Hoy, las plataformas auditan impresiones reales y las cruzan con datos de negocio, como visitas geolocalizadas a tiendas y fluctuaciones en búsquedas web.

Castro es categórico respecto a la rentabilidad comprobable de estas nuevas plataformas. “Hoy podemos mostrarle a un gerente de mercadeo que el exterior movió la aguja, y eso hace cinco años no existía”, puntualiza el especialista. Para que una campaña contemporánea funcione, añade Castro, “la pieza no termina en la valla, continúa en el teléfono o en redes”.

Para asegurar un crecimiento sostenible y evitar el rechazo por saturación visual, los principales actores del mercado enfatizan el respeto por el entorno ciudadano.

“El costarricense es un público exigente y con un vínculo fuerte con su entorno; así que la línea entre aportar y estorbar es delgada. Si la intervención le quita algo a la ciudad, sea vista, espacio o tranquilidad, no la hacemos”, advierte el CEO de Shift Latam, abogando por infraestructuras que brinden utilidad al peatón.

De cara al futuro, la integración de la inteligencia artificial promete escalar la producción, creando cientos de variaciones creativas simultáneas sin disparar los costos operativos. Frente a la saturación de los canales móviles, la industria publicitaria apuesta por el entorno físico como su mayor ventaja competitiva.

“La vida ocurre Out-of-Home”, concluye de Tapol, recordando que la presencia física y las experiencias compartidas seguirán definiendo la relación del mercado con los consumidores.