¿Por qué se calienta el celular cuando está cargando? El uso cotidiano del celular para casi todas las tareas diarias siembra una consideración entre los usuarios referida al uso correcto de uno de sus principales accesorios, y por eso es importante saber por qué se calienta el cargador del celular y cuál es la forma que recomiendan para solucionarlo.

Por qué se calienta el cargador del celular

Uno de los errores más comunes es cargar el teléfono con el estuche puesto. Si bien es cierto que los protectores de silicona ayudan a cuidar el dispositivo y evitan golpes y deterioros en la estructura, no retirarlo puede ocasionar más daño.

Las fundas retienen el calor y no permiten que la temperatura se distribuya de manera correcta a lo largo del dispositivo, por lo que se concentra en un solo punto, recalentando el dispositivo y el cargador.

Por eso, para evitar estos inconvenientes, es preciso considerar que el calor es el principal enemigo de la vida útil. No se debe cargar bajo el sol, sobre superficies calientes o dentro de fundas gruesas que retengan calor.

El por qué se calienta el celular cuando está cargando es algo sencillo de concluir. ( Canva /Canva)

Qué hacer si se calienta el cargador del celular

A continuación figuran algunas recomendaciones sencillas de llevar a la práctica que repercuten directamente en la vida útil del celular y el cargador, debido a que no se fuerzan las funciones de ninguno de ellos.

Mantener la carga en rangos óptimos: intentar que la carga de la batería se ubique entre el 20% y el 80%. Las cargas completas (0% - 100%) estresan las celdas de iones de litio.

intentar que la carga de la batería se ubique entre el 20% y el 80%. Las cargas completas (0% - 100%) estresan las celdas de iones de litio. Usar accesorios originales o certificados: utilizar siempre el cargador y cable originales del fabricante o marcas certificadas para asegurar que el voltaje y amperaje sean estables.

utilizar siempre el cargador y cable originales del fabricante o marcas certificadas para asegurar que el voltaje y amperaje sean estables. No usar siempre carga rápida: Para cargar el teléfono durante la noche, utilice un cargador más lento si es posible, ya que la carga rápida constante no es necesaria para períodos largos.

Para cargar el teléfono durante la noche, utilice un cargador más lento si es posible, ya que la carga rápida constante no es necesaria para períodos largos. Utilizar herramientas de software: Activa funciones como “Protección de la batería” (que limita la carga al 80% o 85%) o “carga optimizada” en la configuración del teléfono.

Es importante que el cargador esté diseñado para el teléfono en cuestión y no usar un reemplazo. (Canva /Canva)

Lo ideal es mantener unos buenos hábitos en el momento de cargar su celular, porque esto redunda en beneficios tanto en el funcionamiento del sistema como en el cuidado del dispositivo.

Los especialistas indican que un cargador no debería calentar en exceso si se utiliza uno diseñado para ese teléfono. En este punto es importante evitar el uso de cargadores “sin marca”, ya que no cuentan con la certificación de seguridad eléctrica correspondiente a nuestro país y la autorización emitida, que incluye los ensayos requeridos por cada certificadora respecto a golpes, presión, sobretensión y temperatura, entre otros factores.