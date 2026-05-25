Tecnología

Por qué se calienta el celular cuando está cargando

Existen distintas recomendaciones para evitar este inconveniente y prolongar el uso de ambos dispositivos; qué es importante tener en cuenta para protegerlos

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Por La Nación de Argentina

¿Por qué se calienta el celular cuando está cargando? El uso cotidiano del celular para casi todas las tareas diarias siembra una consideración entre los usuarios referida al uso correcto de uno de sus principales accesorios, y por eso es importante saber por qué se calienta el cargador del celular y cuál es la forma que recomiendan para solucionarlo.








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