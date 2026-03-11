Tecnología

Procomer ofrece becas de Google Cloud en Costa Rica: todo lo que debe saber

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Promotora del Comercio Exterior anunció la apertura de 10.000 becas Google Cloud, una iniciativa gratuita dirigida a residentes en Costa Rica que busca robustecer el talento digital del país. Este esfuerzo responde a la urgente necesidad de las empresas por captar perfiles técnicos especializados en áreas de alta demanda y valor agregado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.