Procomer ofrece becas de Google Cloud en Costa Rica: todo lo que debe saber

La Promotora del Comercio Exterior anunció la apertura de 10.000 becas Google Cloud, una iniciativa gratuita dirigida a residentes en Costa Rica que busca robustecer el talento digital del país. Este esfuerzo responde a la urgente necesidad de las empresas por captar perfiles técnicos especializados en áreas de alta demanda y valor agregado.

Estas becas Google Cloud de Procomer se integran a la estrategia “Talent Up”, desarrollada bajo el programa “América en el Centro” del Grupo BID. El plan de estudios se concentra en tres pilares fundamentales para la competitividad moderna: computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos avanzados.

En qué consisten las becas Google Cloud de Procomer

Las becas Google Cloud de Procomer ofrecen acceso gratuito a un programa de formación especializado en tecnologías de nube sobre la plataforma de Google, con contenidos diseñados para responder a necesidades reales del mercado laboral.

El esquema incluye módulos sobre computación en la nube, uso de herramientas de inteligencia artificial y manejo de datos, así como desarrollo de habilidades digitales clave para el sector servicios y tecnológico. Según Procomer, la meta es reducir la brecha entre la inversión en tecnología que hacen las empresas y la disponibilidad de talento calificado en el país.

Como parte de la estrategia Talent Up, estas becas se integran a un esfuerzo regional apoyado por el BID, pero con un componente específico para Costa Rica de 10.000 cupos.

La alianza con Google permite que el contenido se base en casos de uso reales de Google Cloud, lo que incrementa la relevancia para quienes buscan empleo o desean reconvertir su perfil profesional hacia el ámbito digital.

Las becas Google Cloud de Procomer son un programa que ofrece 10.000 cupos gratuitos de formación en computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos para personas residentes en Costa Rica. (JOSH EDELSON/AFP)

Requisitos para acceder a las becas Google Cloud de Procomer

Para aplicar a las becas, las personas deben cumplir con requisitos básicos definidos por la institución y sus aliados.

Entre ellos se encuentran: ser mayor de 18 años, residir en Costa Rica y contar con conocimientos básicos de programación, ya que el programa no está dirigido a personas totalmente principiantes. Procomer enfatiza que se busca público con una base técnica mínima y alta motivación para completar la ruta formativa.

La priorización de participantes responde al objetivo de acelerar la empleabilidad en áreas como servicios corporativos, tecnología y desarrollo de software, donde el dominio de herramientas de nube y datos es cada vez más determinante.

En este contexto, las becas Google Cloud de Procomer se presentan como una oportunidad estratégica para personas que ya tienen algún acercamiento a la programación y desean dar el salto hacia perfiles más especializados.

Cómo aplicar a las becas Google Cloud de Procomer

El proceso de inscripción a las becas Google Cloud de Procomer se realiza de forma virtual, a través de la plataforma talento.procomer.com, donde las personas interesadas deben crear un perfil, completar el formulario de registro y seleccionar la ruta de formación que mejor se adapte a su perfil. Procomer también habilitó el correo talentohumano@procomer.com para atender consultas sobre el programa y apoyar a potenciales beneficiarios durante la postulación.

Las inscripciones están abiertas desde el anuncio oficial realizado en marzo de 2026 y los 10.000 cupos se irán asignando conforme se registren y validen las personas que cumplan los requisitos. Debido a la magnitud de la convocatoria, Procomer advierte que es recomendable gestionar la aplicación cuanto antes, ya que las becas se otorgan bajo disponibilidad y criterios de elegibilidad técnica.

Vista de un centro de datos, semejante a las infraestructuras donde se ejecutan los servicios de Google Cloud que respaldan las becas Google Cloud de Procomer, orientadas a fortalecer el talento digital y las habilidades en tecnologías de nube. (Ralwel)

Contenidos, modalidad y aliados del programa

Las becas Google Cloud de Procomer se desarrollan en modalidad virtual, con acceso a una plataforma de aprendizaje que integra materiales, laboratorios prácticos y evaluaciones ligadas al ecosistema Google Cloud.

Los contenidos abarcan desde fundamentos de computación en la nube hasta aplicaciones de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos, con énfasis en las competencias más demandadas por empresas de servicios digitales y corporativos.

El programa cuenta con aliados locales como el Ministerio de Educación Pública (MEP), universidades privadas —entre ellas ULATINA y ULACIT—, así como organizaciones como Junior Achievement, CAMTIC y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología, que brindan apoyo en formación, acompañamiento y mentoría.

Esta red de socios refuerza el posicionamiento de las becas como un esfuerzo integral para elevar el nivel del talento costarricense en tecnologías de nube e innovación digital.

Impacto y beneficios de las becas Google Cloud de Procomer

Uno de los principales beneficios del programa es que la formación es totalmente gratuita para las personas seleccionadas, gracias al financiamiento canalizado a través de Procomer, el BID y Google.

Además de adquirir habilidades técnicas de alta demanda, las personas participantes pueden acceder a certificaciones, insignias o constancias vinculadas al ecosistema de Google Cloud, que pueden ser valoradas positivamente en procesos de reclutamiento.

Al tratarse de 10.000 becas exclusivas para Costa Rica, dentro de un esfuerzo regional mayor, el programa tiene el potencial de impactar de forma directa la empleabilidad en sectores intensivos en conocimiento y servicios.

Para empresas multinacionales establecidas en el país y para compañías locales en proceso de transformación digital, la disponibilidad de talento formado mediante las becas podría convertirse en un factor clave para nuevos proyectos de inversión y expansión.