Tecnología

¿Quién lleva las riendas? La tensa unión entre la automatización y el comportamiento humano

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Por Amber Dance

La automatización está presente en todas partes, desde el piloto automático de los aviones hasta los ciclos de la lavadora de su casa. Y con la llegada de la inteligencia artificial, las computadoras y las máquinas están asumiendo cada vez más tareas.








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