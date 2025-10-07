Tecnología

¿Quiere hacer dinero con YouTube? Creadores de contenido le explican cómo funciona la monetización en Costa Rica

Tres creadores de contenido nos contaron su experiencia en YouTube y explican cómo se llega a generar ganancias con este oficio

Por Marcia Solano Miller

Antes de la invasión digital de videos cortos, el atractivo audiovisual de la web se centraba en una plataforma de Google con un conocido logo rojo: YouTube.








