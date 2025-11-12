Tecnología

Red 506: la manera en la que la IA está transformando la forma de hacer contenido

El 82% de los equipos de marketing reportan resultados positivos en el uso de esta tecnología en su contenido de marca, según Microsoft

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y transformar los procesos de desarrollo y creación de contenido dentro de las empresas alrededor del mundo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.