Tecnología

RED506: inicia la venta de entradas para el evento que analizará los cambios digitales en Costa Rica en 2026

Las entradas están disponibles en Passline. El encuentro se realizará el 25 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza Corobicí y presentará nuevos datos sobre redes sociales, inteligencia artificial y consumo digital.

Por Redacción EF

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Las entradas para RED506 ya están a la venta. La edición de 2026 reunirá la presentación del estudio sobre comportamiento digital de los costarricenses, el análisis de la influencia de las marcas y una conversación sobre cómo llevar la inteligencia artificial más allá de la automatización de tareas para generar resultados comerciales.








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Redacción EF

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