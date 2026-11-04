RED506: inicia la venta de entradas para el evento que analizará los cambios digitales en Costa Rica en 2026

Las entradas para RED506 ya están a la venta. La edición de 2026 reunirá la presentación del estudio sobre comportamiento digital de los costarricenses, el análisis de la influencia de las marcas y una conversación sobre cómo llevar la inteligencia artificial más allá de la automatización de tareas para generar resultados comerciales.

La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 8 a. m. a 12:30 p. m., en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en La Sabana. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en Passline: https://www.passline.com/eventos/red-506-2026.

Una radiografía del consumidor digital

El estudio RED506, a cargo de Shift Porter Novelli, actualizará los datos sobre el comportamiento, los intereses y los hábitos de consumo de los costarricenses en redes sociales y plataformas digitales. A partir de una muestra de 4,1 millones de identidades o cuentas digitales, el reporte examina los cambios que las marcas deben considerar en sus estrategias de mercadeo, su conexión con las audiencias y la creación de comunidades.

El punto de partida es que ya no basta con conocer cuántas personas tienen acceso a Internet. También es necesario comprender cómo distribuyen su atención entre redes sociales, herramientas de inteligencia artificial, servicios de streaming, videojuegos y plataformas de compra.

“Hay que dejar un poco de lado la pregunta de qué tanta gente está conectada”, advirtió Óscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli. “Hay que preguntarse qué está haciendo al estar conectada”.

Entre los resultados adelantados, el estudio señala que la adopción de plataformas de inteligencia artificial pasó del 17,8% en 2025 al 29,7% en 2026. También analiza el alcance multigeneracional de TikTok, el papel de Facebook como espacio para comunidades y servicios, la evolución de YouTube y LinkedIn, y los cambios en el comercio digital.

Estos movimientos plantean un desafío para las empresas: adaptar sus contenidos y propuestas de valor a usuarios que no solo ven y comparten publicaciones, sino que también comparan, consultan, negocian y compran en entornos digitales.

11/11/2025/ fotos del evento RED 506 de El Financiero / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Inteligencia artificial: del ahorro de tiempo al impacto comercial

La edición de 2026 incorporará el tema “La trampa de la IA: ¿por qué ahorrar tiempo es el techo más bajo de uso?”. La propuesta invita a distinguir entre una automatización cosmética y una implementación capaz de transformar las operaciones y generar resultados comerciales.

La discusión también abordará un cambio en la relación entre las marcas y sus consumidores: las búsquedas son cada vez más conversacionales. El reto para las empresas ya no consiste únicamente en aparecer entre los enlaces de un buscador, sino también en formar parte de las respuestas y recomendaciones de las plataformas de inteligencia artificial.

En este contexto participará Álvaro Meléndez, cofundador de CRANT, empresa especializada en inteligencia artificial aplicada al mercadeo y la innovación. Su intervención pondrá el foco en la formación en IA, la identificación de casos de uso y la implementación estratégica para mejorar la eficiencia y transformar las operaciones.

Meléndez cuenta con más de 35 premios internacionales, incluidos Effies, Cannes y Clios, y ha impulsado campañas en agencias globales como BBDO, Grey y Ogilvy. Entre sus proyectos destacan la campaña global “Gift Bottle”, de Coca-Cola, y la colaboración de Nestlé con el FC Barcelona junto a Lionel Messi. PRovoke Media lo incluyó entre los 25 innovadores de las Américas. Actualmente trabaja con compañías como M&C Saatchi, AB InBev, Burger King y Pfizer.

Un estudio sobre la influencia de las marcas

RED506 también presentará el Brand Influence Index, una investigación que revelará los niveles de influencia de las marcas en la coyuntura nacional, su capacidad para generar interacción significativa y las dimensiones asociadas a cada marca incluida en la clasificación.

El estudio utiliza una herramienta independiente desarrollada por Shift Latam, basada en estándares internacionales de medición de influencia. Su metodología integra información de canales digitales y encuestas a medios de comunicación y tomadores de decisiones del país.

Con este componente, el encuentro ampliará la mirada sobre el entorno digital: además de conocer dónde están las audiencias y qué hacen en las plataformas, permitirá examinar la influencia que alcanzan las organizaciones.