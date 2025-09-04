Tecnología

Samsung presenta estos nuevos dispositivos y apuesta por la accesibilidad y el diseño premium

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Mathew Chaves

Samsung presentó el nuevo smartphone Galaxy S25 FE, que reúne las características mas destacadas de la serie S25, y la tableta Galaxy Tab S11 Ultra, que ofrece un gran rendimiento para productividad y videojuego y llega con el nuevo S-Pen.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
GalaxyS25 FETab S11 UltraSamsung
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.