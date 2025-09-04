Samsung presenta estos nuevos dispositivos y apuesta por la accesibilidad y el diseño premium

Samsung presentó el nuevo smartphone Galaxy S25 FE, que reúne las características mas destacadas de la serie S25, y la tableta Galaxy Tab S11 Ultra, que ofrece un gran rendimiento para productividad y videojuego y llega con el nuevo S-Pen.

Samsung celebró este jueves un nuevo evento Galaxy, centrado en esta ocasión en los nuevos productos de consumo que llegan con Galaxy AI: Galaxy S25 FE y Galaxy Tab S11, con los que la compañía espera aumentar la base de usuarios de sus sistema de inteligencia artificial, que actualmente está presente en 200 millones de dispositivo de todo el mundo.

Galaxy S25 FE es el nuevo integrante de la serie Galaxy S25, que integra la mejor experiencia de los dispositivos insignia. Mantiene también el diseño de sus hermanos de serie, aunque el marco se ha reforzado con un marco de aluminio Armor y cristal Corning Gorilla Glass Victus Plus.

Este smartphone utiliza una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Ful HD+ y frecuencia de actualización de 120Hz, y equipa un procesador Exynos 2400 y una batería de 4.900 mAh que admite carga por cable de 45W. Para mantener el rendimiento, cuenta también con una cámara de vapor un 10% más grande.

La cámara principal está compuesta por tres lentes: una ultra gran angular de 12MP, un gran angular de 50MP con estabilización óptica de imagen y un teleobjetivo de 8MP con estabilización óptica y zoom óptico de hasta tres aumentos. En la parte frontal, la cámara selfi acoge una lente de 12MP.

Llega con One UI 8 basado en Android 16, e incluye funciones inteligentes de la mano de Galaxy AI para la edición y la productividad, y de Gemini. Está disponible en cuatro colores (Azul Marino, Azul Glacial, Negro Intenso y Blanco).

Galaxy S25 FE está disponible desde este jueves con una configuración de 8GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 128GB (€759), 256GB (€819) y 512GB (€939).

Con este teléfono, Samsung busca “democratizar la IA móvil”, extendiendo las herramientas de Galaxy AI a un público más amplio, con la meta de duplicar los 200 millones de dispositivos que ya la integran antes de fin de año.

El nuevo Galaxy S25 FE mantiene el diseño premium de la serie S25 y suma funciones avanzadas de inteligencia artificial con Galaxy AI. (SAMSUNG/SAMSUNG)

Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung también presentó la tableta Galaxy Tab S11 Ultra, que también incorpora a IA de Galaxy AI y Gemini, e incluye un S-Pen rediseñado, inspirado en el lápiz tradicional de forma hexagonal, que mejora el agarre y la precisión y naturalidad del trazo.

Este equipo tiene cuatro altavoces y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas con resolución 2.960 x 1.848 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Tiene un acabado antirreflejos y admite un pico de brillo máximo de 1.600 nits.

Samsung ha destacado que funciona con un procesador MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, una batería de 11.600mAh, que convierten en esta tableta en un equipo para la productividad, pero también para el ocio, incluidos los videojuegos.

Llega con One UI 8 basado en Android 16 e incorpora funciones de IA con Galaxy AI y Gemini. Está disponible con 12GB o 16GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB, con Wifi o 5G, y su precio parte de 1.339 euros.

La serie se complementa con la tableta Galaxy Tab S11, que tiene un tamaño más pequeño, con una pantalla de 11 pulgadas, y funciona con una batería de 8.400mAh. A nivel de configuración, está disponible con 12GB de RAM y 128GB, 256GB y 512GB de capacidad interna. Su precio parte de €899.

Samsung destaca a esta serie como una herramienta para “trabajar, crear y fluir más naturalmente”, reforzando la integración de la inteligencia artificial mediante experiencias multimodales que entienden texto, voz e imagen. Jay Kim, ejecutivo de la firma, subrayó que estas tablets refleja la experiencia de Samsung en productividad móvil.