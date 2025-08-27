Tecnología

Se acabó la angustia: este rastreador GPS es tan pequeño y ligero que puede usarlo con su gato o perro pequeño

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Fi ha lanzado su nuevo rastreador GPS pensado para mascotas Fi Mini que, con un tamaño reducido y un peso de 15 gramos, puede colocarse cómodamente en su collar para seguir en tiempo real la ubicación y actividad de perros o gatos mediante el ‘smartphone’.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
mascotas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.