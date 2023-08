¿Se puede saber quién mira mi perfil de Instagram?

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Se estima que, en la actualidad, cuenta con un total de 1336 millones de usuarios activos. Esta plataforma se destaca entre otras por la predominancia de las fotos y los vídeos y la forma en que pueden interactuar los diferentes perfiles.

“Cómo saber quién visita mi perfil de Instagram” es una de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer los usuarios de la red social, especialmente entre los que tienen su perfil abierto. Lamentablemente, en la aplicación no hay manera de identificar a aquellas personas que revisan la cuenta de uno sin que estos den un “me gusta” o dejen comentarios en las publicaciones.

Instagram en la actualidad, cuenta con un total de 1336 millones de usuarios activos. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Todo lo que hay que saber acerca de quiénes pueden mirar mi perfil de Instagram Copiado!

Lo que ocurre con Instagram no es ninguna novedad, ya que sucede lo mismo con otras redes sociales. Por ejemplo, no hay manera de saber qué usuarios visitan el perfil de uno en Twitter ni en Facebook.

Sin embargo, hay algunas pautas que podrían ayudar a dar con la respuesta, aunque no de manera precisa y definitiva. Una de ellas se encuentra en la configuración de privacidad que cada usuario le dé a su perfil. Si la cuenta es pública, cualquiera, sea seguidor o no, puede entrar y ver el perfil. En cambio, si la misma es privada, el usuario se asegura de que solo sus seguidores pueden interactuar con sus contenidos.

En otras palabras, al tener una cuenta privada se puede estar al tanto de quiénes podrían mirar el perfil, aunque no hay manera precisa para saber quiénes lo hacen y quiénes no. En el caso de la cuenta pública, no hay forma de controlar quiénes miran su perfil, al menos que se bloquee a un usuario, lo que lo imposibilita a ver cualquier contenido que suba.

¿Se puede ver quiénes ven mis historias de Instagram? Copiado!

Aunque no permita ver cuántas personas ingresan a un perfil, los usuarios de Instagram pueden saber quiénes visualizan las historias que suben, que se trata de imágenes que solo están disponibles por 24 hs. Para ello, estos deben ingresar a su propia historia y deslizar hacia arriba. Allí, aparecerá la cantidad exacta de espectadores y el listado de personas que vieron esta publicación. De todos modos, este no detalla cuántas veces vieron la historia o cuándo la miraron.

Esto no ocurre con las historias destacadas, que son las publicaciones que el usuario decide que se puedan seguir viendo en el perfil una vez que desaparezcan. Lo que ocurre con ellas es que no solo no muestran a los espectadores nuevos que las ven (lo que revelaría que alguien entró en el perfil para revisarlo), sino que incluso se borra el registro de aquellos que la apreciaron durante las primeras 24 horas que estuvieron en la aplicación.

Las aplicaciones que ofrecen saber quién mira mi perfil de Instagram y sus peligros Copiado!

Existen algunas alternativas que aseguran que pueden responder a la pregunta “¿quién mira mi perfil de Instagram?”. Estas se presentan como solución, aunque en verdad no lo son. Se trata de aplicaciones y plataformas que no solo no ofrecen lo que busca el usuario, sino que incluso pueden ocasionar daños e inconvenientes.

En la mayoría de los casos, estas persiguen fines publicitarios. No obstante, pueden ser fuente de spam, de recolección de datos y de propagación de malware, entre otras cosas. Tal es el caso que muchas de estas alternativas suelen desaparecer al poco tiempo, en especial de espacios como el App Store de Android.

De más está decir que hay que tener muchísimo cuidado con aquellas apps y sitios web que piden contraseñas y datos personales a cambio de revelar aspectos de las redes sociales, ya que el usuarios se puede volver al usuario en víctima de hackeos y extorsiones.