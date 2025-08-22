¿Se quedó esperando que le contestaran en WhatsApp? La ‘app’ prepara una solución para las llamadas perdidas

WhatsApp se ha consolidado como una herramienta de comunicación integral que va más allá de los mensajes de texto. Sus funciones de llamadas de voz y video son utilizadas diariamente por millones de personas, pero presentan un desafío común: la incertidumbre que genera una llamada no contestada.

A diferencia de las llamadas telefónicas tradicionales, que cuentan con un buzón de voz, hasta ahora la plataforma de Meta no ofrece una solución integrada para que el emisor de la llamada pudiera dejar un mensaje de forma inmediata si su contacto no estaba disponible.

WhatsApp está trabajando en funciones que recuerdan a un contestador telefónico con la posibilidad de dejar un mensaje de voz cuando la otra persona no contesta una llamada.

Si un usuario intenta llamar a un contacto a través de WhasApp y este no responde, el servicio de mensajería le permitirá dejar un mensaje de voz, si no puede esperar a que la otra persona vuelva a estar disponible.

Esta función, vista en la beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21, aparecerá automáticamente ante una llamada perdida, para funcionar también como un recordatorio para devolver la llamada, como recogió el portal especializado WABetainfo.

Esta función complementa a otra en la que también trabaja WhatsApp, que permite establecer un mensaje a modo de recordatorio sobre una llamada perdida, para asegurarse de que se revisa más tarde.

Estas funciones recuerdan a al funcionamiento un contestador telefónico más tradicional, que WhatsApp está trasladando a su app de mensajería para facilitar la comunicación cuando esta no es posible en un momento dado.