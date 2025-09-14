Tecnología

Seedream 4.0: ¿ha superado la nueva IA de la china ByteDance a Nano Banana de Google?

Por Redacción EF

La carrera por el dominio de la inteligencia artificial tiene un nuevo protagonista. China, a través de ByteDance, ha lanzado Seedream 4.0, un potente modelo de IA multimodal que está generando un intenso debate entre los expertos: ¿es superior a Nano Banana de Google, hasta ahora considerado el referente en generación y edición de imágenes? Las primeras evaluaciones sugieren que, en aspectos clave como la calidad, velocidad y versatilidad, la tecnología china no solo compite, sino que podría estar marcando el nuevo estándar de la industria.








