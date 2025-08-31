Su casa llega a Maps: Google actualizó el ‘Street view’ de Costa Rica

Usuarios pueden recorrer las calles de Costa Rica por medio del Street View (vista de calle, en español) de Google Maps. El gigante tecnológico actualizó recientemente su aplicación para incluir más de las principales rutas de Costa Rica en esta singular modalidad.

Street View es una popular función integrada en Google Maps que ofrece a los usuarios una vista panorámica a nivel de calle de lugares en todo el mundo (ahora más de Costa Rica, también).

'Streetview' de la Rotonda de la Bandera sobre la ruta 39 en Google Maps. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Esta herramienta permite explorar virtualmente ciudades, barrios, carreteras y puntos de interés como si se estuviera físicamente allí. A través de imágenes de 360 grados, los usuarios pueden “caminar” por las calles, observar las fachadas de edificios, descubrir restaurantes o simplemente hacerse una idea de un destino antes de visitarlo. La interfaz es interactiva, permitiendo girar la vista en cualquier dirección y avanzar por las vías conectadas.

Para lograr esta representación virtual del mundo, Google utiliza una flota de vehículos equipados con cámaras que capturan imágenes a medida que recorren las calles. Todas estas imágenes son procesadas y unidas para crear la ruta virtual.

Imágenes en 'Streetview' de Puntarenas, cerca del Muelle Nacional. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este servicio llegó por primera vez al mapa del país en 2018, según un anuncio de la marca en dicho año. Sin embargo, recientemente se actualizaron nuevas localidades. Una de las más recientes en ser añadida es La Fortuna, con imágenes capturadas en abril de este año. En rutas como la Circunvalación (39), la Próspero Fernández (27) y la Interamericana (1) se observan imágenes añadidas entre el 2024 y el 2025.

No solo hay rutas principales, también zonas residenciales sobre calles secundarias tienen habilitada la opción.

Calle frente al parque de La Fortuna, actualizada en streetview en 2025. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Sin embargo, no todas las calles del país cuentan con esta opción, así que el mapeo aún no está completo, tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana. Para saber si una zona tiene la opción, siga los siguientes pasos:

En una Computadora (PC o Mac)

Abra Google Maps en su navegador web. Busque la dirección, calle o lugar que le interesa. En la esquina inferior derecha de la pantalla, verá el ícono de una pequeña figura naranja llamada Pegman (una especie de muñeco). Haga clic sobre Pegman y, sin soltar el clic, arrástrelo sobre el mapa. Inmediatamente, verá que muchas calles se iluminan con un contorno o una línea azul. Todas las calles que se muestran en azul tienen imágenes de Street View disponibles. Suelte a Pegman sobre cualquiera de esas líneas azules para entrar directamente a la vista a nivel de calle. Si una calle no se ilumina de azul, significa que no tiene cobertura de Street View.

En un Teléfono Celular o Tablet (Android o iOS)

Abra la aplicación de Google Maps. Busque el lugar o la calle que desea consultar. Toque el ícono de “Capas”, que suele ser un cuadrado sobre otro, ubicado en la parte superior derecha del mapa. En el menú que se despliega, seleccione la opción “Street View”. El mapa se actualizará y le mostrará las mismas líneas azules en todas las calles donde hay cobertura. Simplemente toque cualquiera de las líneas azules para ingresar a la vista de Street View en esa ubicación.

Otro método rápido en el celular:

Mantenga presionado el dedo sobre un punto específico en el mapa para colocar un marcador.

Si ese punto tiene Street View, aparecerá una pequeña ventana con una foto de la vista a nivel de calle en la esquina inferior izquierda. Esta foto tendrá un ícono de una flecha circular 🔄. Puede tocar esa foto para entrar directamente a Street View.

Este 2025, el famoso influencer experto en geografía, Rainbolt, se montó en un vehículo Streetview de Google para recorrer distintas partes de Costa Rica. En dicha gira se actualizaron algunas de las nuevas imágenes que hoy se ven en zonas como la de La Fortuna.

----

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.