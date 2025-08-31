Tecnología

Su casa llega a Maps: Google actualizó el ‘Street view’ de Costa Rica

Google Maps actualizó recientemente su versión ‘Street view’ con los recorridos virtuales de más calles costarricenses

Por Redacción EF

Usuarios pueden recorrer las calles de Costa Rica por medio del Street View (vista de calle, en español) de Google Maps. El gigante tecnológico actualizó recientemente su aplicación para incluir más de las principales rutas de Costa Rica en esta singular modalidad.








