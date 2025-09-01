Su galería de fotos puede estar en riesgo: los dos ajustes de Facebook que debe desactivar lo antes posible

Las actualizaciones de las aplicaciones de redes sociales a menudo incluyen nuevas funciones que, para operar, requieren acceso a los datos personales del usuario.

Con frecuencia, estos permisos vienen activados por defecto, por lo que es fundamental que los usuarios revisen periódicamente la configuración de privacidad de sus cuentas.

Recientemente, usuarios de Facebook reportaron la aparición de dos nuevas opciones en la configuración de la red social que le otorgan a la plataforma acceso a la galería de fotos del teléfono sin una aprobación explícita, con el fin de hacer recomendaciones personalizadas.

Estas dos opciones, que aparecen activadas por defecto, se encuentran en una nueva pestaña denominada “Sugerencias para compartir de la galería”. No obstante, estas funciones se pueden desactivar para que Meta no pueda acceder a las fotos guardadas en el dispositivo móvil sin el consentimiento de los usuarios.

Facebook habilitó por defecto dos nuevas opciones que le permiten acceder a la galería de fotos de los usuarios para hacer recomendaciones; sin embargo, estas pueden ser desactivadas. (Shutterstock para EF)

Guía para desactivar el acceso a su galería

El proceso para verificar y desactivar estas funciones es el siguiente:

Abra Facebook desde su celular, tablet o computadora e inicie sesión. Seleccione el ícono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y diríjase a la opción de “Configuración y privacidad”. Una vez ahí, seleccione “Configuración”. Busque la sección “Preferencias”. La última opción de esta sección se llama “Sugerencias para compartir de la galería”. Al ingresar, verá activadas dos nuevas funciones: “Sugerencias personalizadas para compartir de la galería” y “Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook”. Para desactivar el acceso, simplemente pulse sobre los interruptores que están al lado de cada opción, hasta que se queden en color gris.

Al desactivar la primera función, se evitará que Meta use los “datos básicos” de la galería del dispositivo, como los videos añadidos a favoritos y las fechas de las fotos, para recomendar creaciones personalizadas.

Al desactivar la segunda opción, no se permitirá a Facebook que muestre fotos y vídeos de su galería que no se han compartido como sugerencias para publicar contenido.

