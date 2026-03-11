¿Tiene al máximo el almacenamiento en Gmail? Guía para limpiar su cuenta paso a paso y opciones de planes en Google One

Recibir una notificación sobre la falta de almacenamiento en el correo electrónico puede ser una situación frecuente. Los usuarios acumulan miles de mensajes, fotografías y documentos a lo largo de los años en sus servicios de uso diario.

La saturación de la bandeja de entrada y la imposibilidad de recibir nuevos archivos obligan a tomar medidas a veces inmediatas. El entorno de Google actual permite identificar los elementos más pesados y descartarlos de forma segura.

La gestión de la memoria virtual abarca servicios de uso masivo como Gmail, Google Drive o Google Fotos. Estas plataformas comparten una misma cuota límite que se llena progresivamente con el respaldo automático de dispositivos.

La herramienta centralizada para administrar esta capacidad es Google One. Este sistema permite visualizar el consumo exacto de cada plataforma y ejecutar acciones de limpieza sin necesidad de revisar cada archivo de manera individual.

El proceso de liberación de espacio garantiza el flujo continuo de la información personal y laboral. Identificar los archivos innecesarios evita interrupciones en los servicios de mensajería electrónica y almacenamiento fotográfico de las cuentas.

Pasos para liberar espacio desde una computadora

La limpieza de la cuenta desde una computadora de escritorio o laptop permite visualizar y gestionar los archivos con mayor comodidad visual.

Ingrese al sitio web de Google One y haga clic en la pestaña de Almacenamiento.

Busque la sección “ Recupera tu espacio ” y seleccione la opción “Liberar espacio”.

Elija la categoría o el servicio específico que desea revisar en "Eliminar elementos sugeridos".

Seleccione los archivos que desea borrar, aplique los filtros visuales necesarios y haga clic en “Eliminar”.

Confirme la acción tras leer el texto de consentimiento legal y presione “Eliminar permanentemente”.

Gestión de almacenamiento en dispositivos Android

Los teléfonos con sistema operativo Android cuentan con accesos directos para administrar la cuota disponible mediante la aplicación oficial del servicio.

Abra la aplicación móvil de Google Drive , Google Fotos o Gmail en su teléfono o tablet Android.

, o en su teléfono o Android. Toque su imagen de perfil o inicial ubicada en la esquina superior derecha y seleccione su cuenta.

Presione “Liberar almacenamiento” para abrir el administrador integrado de Google One .

. Elija el servicio del cual desea borrar datos en la sección de “Liberar espacio en las categorías sugeridas”.

Deslice la pantalla hacia la derecha para marcar un elemento para eliminar o hacia la izquierda para conservarlo, también puede marcarlos y eliminarlos todos en conjunto.

Toque el botón “Borrar” en la parte superior y seleccione “Eliminar permanentemente” o “Mover a la papelera”.

Limpieza de archivos desde iPhone y iPad

Los usuarios del ecosistema tecnológico de Apple poseen opciones nativas dentro de las aplicaciones para administrar su cuota de datos.

Ingrese a las aplicaciones de Google Drive , Google Fotos o Gmail desde su dispositivo iPhone o iPad.

, o desde su dispositivo iPhone o iPad. Toque el botón “Liberar espacio” o “Gestionar almacenamiento” para acceder al sistema de limpieza.

Presione “Detalles de uso” para verificar de forma gráfica cuánto almacenamiento consume cada plataforma.

Seleccione el servicio deseado en la pestaña denominada “Liberar espacio por servicio”.

Marque los elementos deseados, revise la lista de selección y proceda a eliminarlos del dispositivo.

En el caso específico de Google Fotos, los elementos descartados permanecen en la papelera durante 60 días antes de borrarse definitivamente de los servidores.

Las aplicaciones móviles permiten una gestión rápida de la papelera y la revisión de archivos de gran tamaño en tiempo real. (Canva/Canva)

Planes de Google One: precios y beneficios

Toda cuenta gratuita incluye una cuota base de 15 GB. Cuando este límite se agota tras las labores de limpieza, existen suscripciones para expandir la capacidad técnica.

Mantener el orden en las bandejas de entrada retrasa el momento de adquirir almacenamiento extra. Sin embargo, el flujo constante de correos electrónicos y copias de seguridad fotográficas hace que la ampliación del espacio sea una necesidad inminente.

La compañía tecnológica ofrece un portafolio de membresías de pago bajo la marca Google One. Estos paquetes comerciales permiten a los usuarios escalar la capacidad de sus cuentas según sus requerimientos personales o profesionales a corto plazo.

Plan Básico (100 GB)

Este paquete permite compartir el espacio entre Google Fotos, Drive y Gmail con hasta cinco personas adicionales registradas.

El pago mensual regular de este plan es de $1,99, aunque el mercado ofrece una promoción inicial de $0,49 durante los primeros tres meses.

La modalidad de facturación anual tiene un costo regular de $23,88, con un precio promocional rebajado a $16,99 para los usuarios.

Plan Google AI Plus (200 GB)

Otorga 200 GB compartidos con cinco personas e incluye la aplicación de inteligencia artificial (IA) Gemini impulsada con el modelo tecnológico 3.1 Pro.

Integra acceso limitado a la herramienta Veo 3.1 Flow, mayor acceso a Veo 3.1 Whisk, 200 créditos de IA mensuales y NotebookLM.

El costo mensual es de $7,99, con oferta de $3,99 por dos meses. El pago anual es de $95,88, rebajado de manera temporal a $79,99.

Plan Premium (2 TB)

Aumenta la capacidad a dos terabytes y eleva los créditos de IA a 200 mensuales, manteniendo los beneficios de conectividad anteriores.

Incluye mayor acceso a la plataforma Notebook LM y la integración directa de Gemini en los servicios de Gmail, documentos y calendarios.

Su valor mensual es de $9,99, promocionado a $2,49 por tres meses. El plan anual cuesta $119,88, con un precio de oferta estipulado en $84,99.

Plan Google AI Pro (2 TB)

Esta opción máxima brinda 1.000 créditos de IA mensuales y funciones en el ecosistema de Google Home Premium.

El modelo incluye el acceso limitado a Veo 3.1 Flow, mayor acceso a Veo 3.1 Whisk y todas las características premium del resto de las suscripciones.

Tiene un costo de $19,99 mensuales tras disfrutar de un mes gratuito. La versión anual vale $239,88, con rebaja promocional actual a $199,99.