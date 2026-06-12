Tecnología

Trionda: el balón del Mundial 2026 que fusiona microchips, IA y se carga como un celular

Conozca a Trionda, el balón oficial del Mundial Norteamérica 2026 creado por FIFA y Adidas. Descubra su tecnología, sensores y nuevo diseño aerodinámico.

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Por Randall Corella Vargas

El 11 de junio, en el mítico Estadio Azteca, empezó a rodar el balón del Mundial Norteamérica 2026. No se trata de una pelota cualquiera. La FIFA y la multinacional alemana Adidas han presentado Trionda, un modelo que marca un hito tanto en el plano tecnológico como en la cadena de suministro global.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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