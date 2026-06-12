Trionda: el balón del Mundial 2026 que fusiona microchips, IA y se carga como un celular

El 11 de junio, en el mítico Estadio Azteca, empezó a rodar el balón del Mundial Norteamérica 2026. No se trata de una pelota cualquiera. La FIFA y la multinacional alemana Adidas han presentado Trionda, un modelo que marca un hito tanto en el plano tecnológico como en la cadena de suministro global.

Entre sus principales novedades, la Trionda incorpora un sensor de movimiento de alta frecuencia y reduce su estructura externa a solo cuatro paneles termosellados, el número más bajo en las pelotas usadas en la historia del torneo.

En el núcleo del balón se encuentra un microchip de medición inercial (IMU) desarrollado en conjunto con la firma tecnológica Kinexon. Este dispositivo, integrado en uno de sus paneles y equilibrado de forma milimétrica, registra datos 500 veces por segundo.

“Esta innovación permite capturar en tiempo real la velocidad, trayectoria y el momento exacto de cada impacto, enviando la información directamente a los sistemas del árbitro asistente de video (VAR), lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, explicó la FIFA en un comunicado.

TRIONDA será el balón que use la FIFA para el mundial de Norteamérica 2026. (FIFA/FIFA)

Una carga antes de cada partido

A diferencia de los balones tradicionales, el nuevo esférico requiere ser recargado de energía antes de cada compromiso; una carga inalámbrica de 90 minutos garantiza hasta seis horas de autonomía.

Esta tecnología conectada opera en sincronía con cámaras de alta precisión distribuidas en los estadios y modelos de inteligencia artificial (IA). El ecosistema digital genera representaciones en tres dimensiones para agilizar las decisiones de fuera de juego y jugadas controvertidas.

La arquitectura del balón también representa un cambio drástico en ingeniería de producto. Fabricado con poliuretano, Trionda reduce sus componentes externos a cuatro paneles unidos térmicamente.

Para contrarrestar los efectos aerodinámicos de una superficie tan lisa, los diseñadores incorporaron texturas de microrrelieve y ranuras profundas que aseguran estabilidad y un vuelo predecible en condiciones climáticas variables.

El balón Trionda de Adidas trae un chip sensor de movimiento que envía datos en tiempo real al sistema VAR. (FIFA/Adidas / FIFA)

Homenaje a los anfitriones

Desde la perspectiva de la cadena de valor, la producción masiva de Trionda fue asignada a la empresa Forward Sports, ubicada en Sialkot, Pakistán, un centro industrial clave para el sector de artículos deportivos globales.

Adicionalmente, el diseño visual rinde homenaje a los tres países organizadores incorporando iconografía de México, Estados Unidos y Canadá, mientras que Adidas destinará el 1% de las ventas netas globales de este modelo a proyectos de desarrollo social.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, añadió la FIFA en el comunicado.

El costo del balón oficial Adidas Trionda se define según su tecnología y nivel de desempeño. El modelo de élite (Pro Match Ball), que integra el sensor para el sistema VAR, tiene un precio base que va de los $160 a los $200. Por otro lado, las alternativas de práctica y versiones más económicas se sitúan en un rango de entre $30 y $50.

A continuación, se detallan los precios aproximados por categoría: