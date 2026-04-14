UCR anuncia nuevas carreras centradas en tecnología y semiconductores para el 2027

La Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en una etapa clave de transformación académica. La institución ha revelado que trabaja en el diseño de una serie de propuestas innovadoras que buscan cerrar la brecha entre la formación profesional y los requerimientos actuales del mercado laboral. Esta nueva oferta, que abarca desde grados tradicionales hasta licenciaturas cortas de especialización, se proyecta para iniciar lecciones en 2027.

El objetivo central de este plan es dotar a las nuevas generaciones de herramientas tecnológicas avanzadas, priorizando la regionalización para llevar educación de alta calidad a zonas estratégicas del país.

Así lo informó el centro de estudios mediante un comunicado de prensa.

Fortalecimiento regional e industrial

Dentro de las propuestas en evaluación, destaca la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura. Este programa, impulsado por la Sede Regional del Caribe, funcionará bajo un modelo compartido con el recinto de Grecia en la Sede Regional de Occidente. Con esta iniciativa, la UCR pretende potenciar los polos industriales de ambas regiones, formando profesionales capacitados para los retos de la manufactura moderna.

Por otro lado, la Sede Regional del Atlántico lidera la creación del Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos. Esta disciplina, considerada transversal para la toma de decisiones, llegará a Turrialba con el fin de descentralizar el conocimiento en analítica avanzada y big data, áreas críticas tanto para el sector público como para el privado.

Apuesta por la industria de microchips

En respuesta a la estrategia nacional de posicionar a Costa Rica en la cadena de suministros global, la Facultad de Ingeniería avanza en el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores. Este programa nace de un esfuerzo interdisciplinario entre la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, con el fin de especializar talento en la industria de los microchips.

Innovación curricular: Licenciaturas cortas

Una de las mayores novedades para el 2027 es la introducción de un modelo de licenciaturas cortas. Este formato está diseñado para que profesionales ya graduados puedan adquirir especializaciones interdisciplinarias en un tiempo reducido. Entre las propuestas bajo este modelo se encuentran:

Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos: Enfocada en la gestión organizacional mediante evidencia.

Licenciatura en Ciencia de Materiales: Integra física, química y biología para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Licenciatura en Dispositivos Médicos: Especialización para uno de los sectores de exportación más dinámicos de la economía costarricense.

La Universidad de Costa Rica (UCR) transformará su oferta académica en 2027 con nuevas carreras en semiconductores, ciencia de datos y licenciaturas cortas para fortalecer el talento humano y la competitividad industrial en regiones fuera de la GAM. (Rafael Pacheco Granados)

Compromiso con la pertinencia académica

El M.Sc. Jáirol Núñez Moya, Vicerrector de Docencia, enfatizó que estos avances son producto de un análisis riguroso de planificación y diseño curricular.

“No estamos solo creando títulos, estamos diseñando rutas formativas que dialogan con la realidad del país. Queremos que la comunidad universitaria y nacional sepa que la UCR escucha y actúa”, afirmó Núñez.

Pese a la ambición del plan, el Vicerrector aseguró que se mantienen los estándares de rigor académico. No obstante, la implementación definitiva para el 2027 dependerá de las aprobaciones internas de los órganos universitarios y de las validaciones externas ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

La transformación académica que impulsa la UCR tiene implicaciones directas en la estructura productiva nacional. Costa Rica se encuentra en una fase de diversificación económica donde la demanda por profesionales especializados en manufactura avanzada, ciencia de datos y semiconductores se acelera, impulsada por la inversión extranjera y el crecimiento de sectores estratégicos como el de dispositivos médicos y la tecnología de chips.

En ese contexto, la renovación curricular de la UCR no solo responde a una necesidad educativa, sino a una estrategia país: fortalecer el talento humano para sostener la competitividad y atraer nuevas empresas de base tecnológica.

El énfasis en la regionalización amplifica ese impacto. Al establecer carreras de alta especialización fuera del Gran Área Metropolitana, la universidad crea condiciones para dinamizar economías locales, reducir brechas territoriales y distribuir oportunidades de empleo más equitativamente.

Regiones como el Caribe y el Atlántico, tradicionalmente menos beneficiadas por la inversión tecnológica, podrían posicionarse como nuevos polos de desarrollo, apoyados por una fuerza laboral que responda a las demandas de manufactura, análisis de datos y sostenibilidad industrial.

La apuesta por áreas como los semiconductores y los dispositivos médicos conecta con los mayores motores de exportación nacional. Según datos recientes del Banco Central, los sectores de precisión y equipo médico aportan más del 30% de las exportaciones del país, y requieren profesionales con formación técnica avanzada en ingeniería eléctrica, materiales y gestión basada en evidencia. Al preparar especialistas en estas áreas, la UCR fortalece la capacidad de innovación empresarial y promueve encadenamientos productivos locales, generando empleos de mayor calidad y mejor remuneración.

Finalmente, la introducción de licenciaturas cortas representa una respuesta ágil a la dinámica de la economía del conocimiento. En un contexto global donde las habilidades tecnológicas cambian con rapidez, este formato educativo flexible permitirá que profesionales en ejercicio actualicen sus competencias sin interrumpir su actividad laboral. Esto contribuye a elevar la productividad nacional, disminuir la brecha de habilidades digitales y consolidar una cultura de aprendizaje continuo que es vital para la competitividad de Costa Rica en los próximos años.