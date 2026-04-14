Tecnología

UCR anuncia nuevas carreras centradas en tecnología y semiconductores para el 2027

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Por Redacción EF

La Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en una etapa clave de transformación académica. La institución ha revelado que trabaja en el diseño de una serie de propuestas innovadoras que buscan cerrar la brecha entre la formación profesional y los requerimientos actuales del mercado laboral. Esta nueva oferta, que abarca desde grados tradicionales hasta licenciaturas cortas de especialización, se proyecta para iniciar lecciones en 2027.








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Redacción EF

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