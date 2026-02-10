Tecnología

UCR se convierte en la primera universidad de Latinoamérica en unirse a la Semiconductor Education Alliance

Por Redacción EF

La Universidad de Costa Rica (UCR) marcó un hito regional al integrarse formalmente a la Semiconductor Education Alliance (SEA). Con este paso, la institución costarricense se convierte en la primera casa de estudios superiores de América Latina en formar parte de esta red global de élite, dedicada a la formación de talento y la innovación en el sector de los microchips.








Redacción EF

