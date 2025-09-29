¿Usa Microsoft Excel? Conozca cómo funciona su nuevo Agente de Office en el chat de Copilot

Microsoft ha lanzado un nuevo Modo Agente en las aplicaciones de Office, que puede generar hojas de cálculo en Excel y documentos complejos en Word, mediante una única instrucción, además de lanzar un nuevo Agente de Office en el chat de Copilot.

La compañía ha subrayado cómo los últimos modelos de razonamiento de Copilot incluyen capacidades para impulsar la productividad agéntica de los servicios de las aplicaciones de Office, ayudando a los usuarios a organizar tareas de varios pasos para generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Office de alta calidad.

En este sentido, Microsoft ha presentado un nuevo Modo Agente para Excel y Word, que ofrece la posibilidad de generar hojas de cálculo o documentos con inteligencia artificial (IA) directamente con un solo comando, que también estará disponible “próximamente” para PowerPoint.

En el caso de Excel, el nuevo Modo Agente acerca el uso de la plataforma de hojas de cálculo en modo experto para cualquier persona, tal y como ha reflejado la compañía en un comunicado en su blog.

Esto se debe a que facilita que los usuarios puedan “hablar Excel” de forma “nativa”, basándose en los últimos modelos de OpenAI, lo que democratiza el acceso a las capacidades de nivel experto, generando resultados, aprendiendo a evaluarlos y con capacidad para solucionar problemas. “Es como delegarle trabajo a un experto en Excel”, mientras el usuario dirige y guía la tarea.

Por tanto, con el Modo Agente los usuarios podrán solicitar cuestiones como qué fórmulas de Excel es mejor utilizar, generar nuevas hojas o crear visualizaciones de datos. También podrá ofrecer un resumen completo de la información recopilada y los pasos de validación realizados para comprobar los resultados.

Por ejemplo, podrá crear un informe financiero mensual de cierre para una tienda, o crear una calculadora de préstamos que calcule los pagos mensuales según la información del usuario. También podrá generar una indicación del presupuesto personal.

Microsoft ha lanzado un nuevo Modo Agente en las aplicaciones de Office, que puede generar hojas de cálculo en Excel y documentos complejos en Word, mediante una única instrucción, además de lanzar un nuevo Agente de Office en el chat de Copilot. (MICROSOFT/MICROSOFT)

Modo de agente en Word

Microsoft también ha presentado el Modo Agente para Word, que “convierte la creación de documentos en una experiencia de escritura dinámica e interactiva”. Esto se debe a que, bastará con que los usuarios describan al asistente Copilot qué necesitan, para que el Modo Agente se encargue de realizar la tarea, ya sea redactar contenido o sugerir mejoras.

Asimismo, el Modo Agente también puede ofrecer sugerencias para que el proceso de creación de un documento fluya, con estilos nativos de Word o formatos refinados, según ha explicado la compañía.

Así, Microsoft ha ejemplificado que el Modo Agente en Word podrá ayudar a los usuarios a actualizar informes mensuales con nuevos datos, así como resumir los aspectos más destacados o comparar entre meses. Igualmente, también podrá mejorar el estilo del documento cambiando mayúsculas en los encabezados o actualizando palabras en cursiva.

Agente de Office de Copilot

Por otra parte, Microsoft ha presentado el Agente de Office en Copilot que, con la tecnología de modelos de Anthropic, permite crear presentaciones de PowerPoint o documentos de Word, mediante una experiencia que prioriza el chat.

En este caso, la tecnológica ha destacado cómo gracias a ‘Office Agent’, las diapositivas para las presentaciones de PowerPoint se crean “de forma elegante y bien estructurada”, con solo indicaciones como “Crea un resumen de las cinco tendencias principales en el mercado de ropa deportiva”.

De esta forma, los usuarios deberán especificar cuestiones como la longitud del archivo, el tema visual, las áreas clave de enfoque o el público objetivo de la presentación o documento. Siguiendo esta línea, el agente ayuda a realizar una investigación basada en la web para recopilar y razonar con información relevante que agregar en la presentación.

Finalmente, utiliza la generación de código para producir una presentación o documento listo para compartir. Una vez creada, los usuarios pueden colaborar con el agente para ajustar elementos visuales del documento en cuestión.

Con todo, Microsoft ha detallado que el Modo Agente en Copilot para Excel y Word ya está disponible para los usuarios del programa Frontier y con licencia de Microsoft 365 Copilot, así como para los suscriptores de Microsoft 365 Personal o Familiar.

Por su parte, el Agente de Office ya está disponible para los usuarios del programa Frontier y para los suscriptores de Microsoft 365 Personal o Familiar, por el momento, solo en Estados Unidos.