Vea cómo se utilizará la IA en el Mundial 2026, el evento más tecnológico de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio, no solo será el torneo deportivo más grande de la historia en términos de asistencia, sino también el mayor laboratorio global de tecnología deportiva y transformación digital.

Con la implementación de inteligencia artificial (IA) generativa, redes 5G privadas, sistemas avanzados de identidad digital y una infraestructura de centros de datos , la experiencia de los aficionados, los jugadores y las transmisiones globales cambiará de forma irreversible.

El contraste con el Mundial Catar 2022 es notorio. Mientras que en aquella edición la infraestructura en estadios era buena, el salto tecnológico del 2026 se marca en la experiencia del usuario y la gestión de datos: el volumen de información que se espera procesar será más de cuatro veces superior al de 2022, pasando de un enfoque en la conectividad básica a la implementación masiva de agentes de IA para la ejecución de tareas que antes eran manuales.

La era de la hiperconectividad y el 5G

El consumo de datos será un desafío sin precedentes. Según estimaciones del sector de telecomunicaciones, se espera que los aficionados consuman más de 50 terabytes de datos por estadio en cada partido. Para soportar esta carga masiva de subida de videos y transmisiones en tiempo real, las sedes están integrando infraestructuras de redes 5G de alta densidad.

Proveedores de infraestructura están desplegando redes privadas y fibra óptica para garantizar la continuidad operativa. Además, se utilizará el network slicing (segmentación de red), una tecnología que permite destinar carriles exclusivos de conectividad para transmisiones oficiales y seguridad, evitando que la saturación de los aficionados afecte las operaciones críticas del torneo.

La Copa Mundial 2026 será un laboratorio de tecnología deportiva. Conozca cómo la inteligencia artificial, el 5G y los datos transformarán el fútbol. (Gemini/Gemini)

Inteligencia artificial en el terreno de juego

La toma de decisiones y el análisis del juego alcanzarán un nivel de precisión milimétrica gracias a la inteligencia artificial. Lenovo, socio tecnológico oficial de la FIFA para el torneo, desarrolló herramientas como Football AI Pro, un asistente de IA generativa —disponible 24/7 para los 48 cuerpos técnicos de las selecciones participantes— que analiza cientos de millones de datos futbolísticos propiedad de la FIFA y organizados por ella para generar información validada en texto, video, gráficos y visualizaciones 3D.

“Esta herramienta permite realizar análisis avanzados antes y después de los partidos que van desde la predicción de patrones de movimiento del rival hasta la gestión de cargas de trabajo para prevenir lesiones”, explicó la FIFA en enero pasado, durante el Lenovo Tech World 2026.

El arbitraje también experimentará un salto evolutivo. Para perfeccionar las revisiones del fuera de juego, la FIFA creará avatares 3D o gemelos digitales de los más de 1.200 futbolistas antes del inicio de la competición. Mediante el uso de tecnologías de escaneo ultrarrápido, se obtendrán en pocos segundos las medidas exactas de las articulaciones y extremidades de cada jugador.

Gracias a este avance, el VAR y el sistema de detección de fuera de juego mantendrán el rastreo de los jugadores de forma fiable, aun en zonas con mucha densidad de futbolistas, durante movimientos rápidos o ante obstáculos visuales.

“Con el sistema actual, Erling Haaland, que mide 1,96 metros, y Lionel Messi, que mide 1,70 metros, parecen tener la misma altura. Los modelos 3D se incorporarán a la transmisión oficial, lo que permitirá que las decisiones de fuera de juego determinadas por el VAR se muestren de forma más realista y atractiva para los aficionados en los estadios y para los espectadores de todo el mundo”, afirmó a la revista británica Tech Radar el Dr. Valerio Rizzo, neurocientífico de Lenovo que creó el sistema.

La transmisión global también incluirá la Referee View, un sistema de cámaras corporales estabilizadas con IA que permitirá a los espectadores ver el partido desde la perspectiva exacta del árbitro dentro del campo.

“Creemos que la próxima Copa Mundial de 2026 será el evento con mayor integración de IA. Verán IA en el fútbol. Verán IA para los jugadores más famosos y verán la cámara del árbitro, lo que resultará muy atractivo para el público”, aseguró Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo, durante el evento de presentación.

Dejar en alto la estafeta

El mandato es claro, según Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA: “No usar la tecnología por el mero hecho de usarla, sino para ofrecer la mejor experiencia posible”.

FIFA incluirá en la transmisión del Mundial 2026 la Ref Cam, un sistema de cámaras corporales estabilizadas con IA que mostrarán el juego como lo mira el árbitro central. (FIFA/YouTube / Captura de pantalla)

“La IA viene siendo protagonista en los diferentes ecosistemas laborales y este Mundial no va a ser la excepción. Hemos visto una evolución muy marcada en solo tres años; pasamos de un chat al que le hacías consultas a pedirle hoy la ejecución de tareas reales. Muchas de las tareas del Mundial 2022 que eran de ejecución humana, ahora lo harán procesos de agentes de IA, y lo harán mucho más rápido y más optimizado”, explicó Cristian Chinchilla, director de tecnología de Telecable.

Este cambio no solo acelera la toma de decisiones y optimiza procesos, sino que establece un listón de alto nivel para el torneo de 2030, donde se espera una evolución aún más marcada de la IA, consolidando el fútbol como un ecosistema hiperconectado.

“La ventaja con la tecnología es que evoluciona día a día y en el próximo Mundial quizá veamos mucho más marcada esa evolución de la inteligencia artificial, donde existan más procesos que se ejecutarán por completo en temas de videovigilancia, transmisiones y experiencia estadio”, concluyó Chinchilla.