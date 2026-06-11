Tecnología

Vea cómo se utilizará la IA en el Mundial 2026, el evento más tecnológico de la FIFA

La Copa Mundial 2026 será un laboratorio de tecnología deportiva. Conozca cómo la inteligencia artificial, el 5G y los datos transformarán el fútbol.

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Por Randall Corella Vargas

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio, no solo será el torneo deportivo más grande de la historia en términos de asistencia, sino también el mayor laboratorio global de tecnología deportiva y transformación digital.








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Mundial 2026Estados UnidosFIFAinteligencia artificial
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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