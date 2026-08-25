Quienes necesitan viajar pronto a Estados Unidos tendrán una nueva alternativa para intentar reducir la espera por una entrevista de visa desde Costa Rica. La opción promete mayor rapidez, pero implica un pago adicional elevado, no está disponible automáticamente para todos y tampoco asegura que el documento sea aprobado.

El Departamento de Estado de EE. UU. habilitó en Costa Rica un plan piloto para que solicitantes elegibles de visas de visitante B-1/B-2 puedan pagar $750 adicionales y optar por una entrevista consular dentro de los siguientes 10 días hábiles, siempre que haya cupos. El pago acelera la fecha de entrevista, pero no garantiza ni la disponibilidad inmediata ni la aprobación de la visa.

9 preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema para adelantar la cita de la visa a Estados Unidos

Los costarricenses que necesiten una entrevista más próxima para solicitar una visa de turismo o negocios a Estados Unidos cuentan con una nueva alternativa de pago. La Embajada de Estados Unidos en San José fue incluida desde el 18 de agosto en el Nonimmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program, un plan piloto del Departamento de Estado que permite adelantar la cita consular a cambio de un cargo adicional.

A continuación, las principales preguntas sobre cómo opera el mecanismo, cuánto cuesta y qué no cubre.

La Embajada de Estados Unidos en San José incorporó la opción de citas aceleradas para trámites de visas B-1/B-2 mediante un recargo voluntario.

1. ¿Qué es el nuevo sistema?

Es un programa piloto de citas aceleradas para visas de no inmigrante de visitante. Permite que personas elegibles para una visa B-1/B-2 paguen una tarifa adicional para programar una entrevista consular en un plazo de hasta 10 días hábiles.

El mecanismo es voluntario y se suma a las vías ordinarias de solicitud de visa y de petición de citas urgentes. No sustituye el proceso regular: quien no quiera o no pueda pagar el cargo adicional puede continuar utilizando las citas disponibles en el calendario normal.

2. ¿Ya está disponible para solicitantes en Costa Rica?

Sí. San José fue añadido al programa el 18 de agosto de 2026, junto con puestos consulares de Canadá, Colombia, Guatemala y Honduras. México había sido incorporado previamente, el 21 de julio.

La incorporación significa que quienes tramiten su visa en la Embajada de Estados Unidos en San José pueden encontrar, si cumplen las condiciones y hay espacios, la opción de cita acelerada pagada dentro de la plataforma de programación.

3. ¿Cuánto cuesta adelantar la entrevista?

El cargo por utilizar la cita acelerada es de $750 por persona, adicional a la tarifa regular de la solicitud de visa B-1/B-2, que es de $185.

En consecuencia, una persona que opte por esta ruta deberá pagar $935 solo en tarifas consulares:

Concepto Monto Tarifa ordinaria de solicitud B-1/B-2 $185 Cargo adicional por cita acelerada $750 Total de tarifas consulares $935

El recargo de $750 equivale a aproximadamente 4,1 veces el precio de la solicitud ordinaria. El desembolso total, por tanto, ronda cinco veces la tarifa regular de visa.

4. ¿A qué tipos de visa aplica?

El piloto está dirigido a solicitantes elegibles de visas B-1/B-2, la categoría utilizada para viajes temporales de negocios o turismo.

La visa B-1 puede cubrir, entre otras actividades permitidas, reuniones de negocios, convenciones, negociaciones o consultas con socios comerciales. La B-2 se emplea para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y actividades recreativas permitidas. En muchos casos, ambas se emiten como una visa combinada B-1/B-2.

El nuevo pago no aplica, según la información divulgada sobre el piloto, para todas las categorías de visa de no inmigrante, como estudiantes, trabajadores temporales, tripulantes o participantes de intercambio.

5. ¿El pago garantiza una entrevista dentro de 10 días?

No de manera absoluta. El Departamento de Estado plantea como objetivo que el solicitante pueda programar la entrevista dentro de los 10 días hábiles posteriores, pero la posibilidad depende de la disponibilidad de citas aceleradas en la sede consular.

En otras palabras, pagar no crea un cupo si no lo hay. La persona debe ingresar al sistema, verificar que la opción esté disponible y seleccionar una fecha ofrecida bajo la modalidad de cita acelerada. El programa también opera con cupos limitados.

6. ¿Pagar $750 asegura que otorguen la visa?

No. El pago solo se relaciona con la programación de una entrevista más cercana; no altera los requisitos migratorios ni obliga al oficial consular a emitir la visa.

Cada solicitud sigue siendo evaluada individualmente. El oficial consular debe determinar que la persona cumple los requisitos de la categoría solicitada y que no tiene impedimentos legales para recibir la visa. Para los solicitantes de visitante, esto incluye evaluar el propósito temporal del viaje y los vínculos que demuestren que regresarán a su país de residencia.

Además, la cita acelerada no adelanta eventuales verificaciones adicionales, controles de seguridad, procesamiento administrativo ni la emisión física de la visa después de una eventual aprobación.

7. ¿Cómo se solicita una cita acelerada pagada?

El procedimiento descrito para el piloto sigue esta secuencia:

Completar el formulario electrónico DS-160. Pagar la tarifa ordinaria de solicitud de visa, conocida como MRV. Tener una cita regular programada o contar con un comprobante MRV vigente y no vencido. Ingresar a la plataforma de programación de citas. Buscar la alternativa de cita acelerada pagada, identificada como “Paid Expedite”, si aparece disponible para el solicitante. Elegir una fecha acelerada disponible. Pagar los $750 adicionales dentro del plazo que defina el sistema.

La opción no necesariamente aparecerá para todos los usuarios: depende de que la sede participante tenga espacios y de que el solicitante cumpla las condiciones del programa.

8. ¿El cargo se paga por familia o por persona?

Se paga por persona y por cita. Una familia de cuatro integrantes que requiera entrevistas aceleradas, por ejemplo, tendría que asumir $3.000 solo por el recargo de $750, además de $740 en tarifas ordinarias de solicitud. El costo conjunto en tarifas consulares sería de $3.740.

Esto vuelve el sistema particularmente oneroso para grupos familiares, aunque puede ser una alternativa para viajeros con una necesidad de fecha concreta y capacidad de cubrir el cargo.

9. ¿Sigue existiendo la cita urgente sin pagar $750?

Sí. La nueva modalidad no reemplaza las solicitudes ordinarias de cita expedita por circunstancias urgentes. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica mantiene un proceso separado para evaluar peticiones de adelanto cuando existen razones calificadas, como emergencias médicas, determinados viajes de negocios, eventos únicos en la vida, tripulaciones y casos de estudiantes o intercambio.

Estas solicitudes se analizan individualmente, requieren evidencia de la urgencia y dependen de la disponibilidad. La embajada indica que ese mecanismo regular de urgencia no está disponible para viajes puramente turísticos.[

Lo que debe considerar

El nuevo sistema puede tener valor para una persona que enfrenta una fecha impostergable —por ejemplo, una reunión de negocios relevante o una visita familiar con fecha definida— y que no califica para una cita urgente gratuita. Sin embargo, no equivale a “comprar” la visa ni elimina las demás etapas del proceso.

La principal diferencia es esta: la tarifa de $750 compra la posibilidad de buscar una entrevista más cercana, no el derecho a obtener la visa, ni una exención de los requisitos consulares, ni una entrega más rápida del documento después de la entrevista. El programa es temporal y está previsto para operar hasta el 31 de diciembre de 2026.