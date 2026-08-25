Turismo

9 preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema para adelantar la cita de la visa a Estados Unidos

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Por Redacción EF
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Quienes necesitan viajar pronto a Estados Unidos tendrán una nueva alternativa para intentar reducir la espera por una entrevista de visa desde Costa Rica. La opción promete mayor rapidez, pero implica un pago adicional elevado, no está disponible automáticamente para todos y tampoco asegura que el documento sea aprobado.








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Redacción EF

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