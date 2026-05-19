Turismo

Aerolínea que conecta Costa Rica con Europa aumentará sus frecuencias

Incremento de servicio se dará a partir de finales de octubre

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Por Brandon Flores

Costa Rica sigue fortaleciendo su conectividad aérea y ahora la noticia viene desde el mercado europeo.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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