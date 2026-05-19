Aerolínea que conecta Costa Rica con Europa aumentará sus frecuencias

Costa Rica sigue fortaleciendo su conectividad aérea y ahora la noticia viene desde el mercado europeo.

Este martes el Instituto Costarricense de Turismo informó que la aerolínea Lufthansa, que conecta a San José con la ciudad alemana de Fráncfort del Meno, pasará de tres a cinco frecuencias semanales a partir del próximo 25 de octubre.

El incremento de frecuencias operará los días lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos a partir del 25 de octubre de 2026 y hasta el 27 de marzo de 2027, cubriendo la temporada alta de invierno. Actualmente la conexión se realiza los martes, jueves y sábados.

La expansión de la aerolínea alemana vendrá acompañada por un cambio de flotilla en la ruta, la cual pasará a ser operada por el Boeing 787-9 Dreamliner. Este modelo incorpora la nueva cabina premium “Allegris” de la compañía, un concepto enfocado en la personalización y privacidad que rediseña todas las clases de servicio e incluye mejoras tecnológicas como pantallas 4K, carga inalámbrica y sistemas individuales de climatización en los asientos.

El mercado alemán es actualmente el segundo emisor de turistas europeos hacia Costa Rica por la vía aérea, registrando el ingreso de más de 34 000 viajeros durante el primer cuatrimestre de 2026. Según los perfiles de visitación del ICT, estos viajeros promedian estancias prolongadas de 18 noches en el país, con un gasto diario superior a los $142 y una alta preferencia por actividades de naturaleza, playas y visitación de comunidades locales.

Esta no es la primera vez que Lufthansa amplía sus frecuencias de vuelos, pues en el 2021 también ofertó cinco viajes a la semana, pero fue solo por un mes.

Dicha aerolínea voló por primera vez a Costa Rica el 29 de marzo de 2018, en aquella ocasión con dos frecuencias a la semana.

El interior del Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa incorpora asientos rediseñados y sistemas avanzados de entretenimiento para la ruta hacia San José. (ICT/ICT)

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