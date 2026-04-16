Turismo

Artículos prohibidos en vuelos a Estados Unidos: guía completa para evitar problemas en 2026

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Por Redacción EF

Viajar a Estados Unidos sigue siendo una experiencia común para millones de personas cada año. Sin embargo, muchos desconocen las normas de seguridad que regulan lo que se puede o no se puede llevar en el avión. La Transportation Security Administration (TSA) y la U.S. Customs and Border Protection (CBP) definen una amplia lista de artículos prohibidos que todo viajero debe conocer para evitar confiscaciones, sanciones o retrasos en el embarque.








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Estados Unidos
Redacción EF

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