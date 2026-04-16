Artículos prohibidos en vuelos a Estados Unidos: guía completa para evitar problemas en 2026

Viajar a Estados Unidos sigue siendo una experiencia común para millones de personas cada año. Sin embargo, muchos desconocen las normas de seguridad que regulan lo que se puede o no se puede llevar en el avión. La Transportation Security Administration (TSA) y la U.S. Customs and Border Protection (CBP) definen una amplia lista de artículos prohibidos que todo viajero debe conocer para evitar confiscaciones, sanciones o retrasos en el embarque.

Objetos totalmente prohibidos

La TSA clasifica los objetos según el riesgo que representen para la seguridad aérea. En 2026, el listado oficial establece las siguientes categorías como prohibidas tanto en equipaje de mano como facturado:

Explosivos y materiales inflamables: pólvora, gasolina, fuegos artificiales, bengalas, encendedores con depósito de gas y cualquier sustancia capaz de generar combustión.

pólvora, gasolina, fuegos artificiales, bengalas, encendedores con depósito de gas y cualquier sustancia capaz de generar combustión. Armas y objetos punzantes: cuchillos, navajas, herramientas con punta, piezas desmontables de armas y replicas realistas. Algunos pueden viajar en maleta facturada si están debidamente embalados.

cuchillos, navajas, herramientas con punta, piezas desmontables de armas y replicas realistas. Algunos pueden viajar en maleta facturada si están debidamente embalados. Sustancias químicas o tóxicas: pesticidas, cloro, pintura en aerosol, gas comprimido y productos corrosivos.

pesticidas, cloro, pintura en aerosol, gas comprimido y productos corrosivos. Líquidos y geles: solo se permiten envases de hasta 100 mililitros en el equipaje de mano, dentro de una bolsa transparente de un litro. Alcohol, perfumes y cremas deben cumplir estrictamente esa regla. “Cada año atendemos miles de incidencias por objetos restringidos que los pasajeros desconocen”, señaló en un comunicado reciente la TSA.

La TSA revisa artículos prohibidos en vuelos EE. UU., incluyendo líquidos, armas y materiales inflamables en aeropuertos internacionales. (AFP/AFP)

Electrónicos y baterías bajo revisión

Los dispositivos electrónicos como laptops, cámaras, consolas y tabletas están permitidos, pero deben pasar por controles más rigurosos. Los agentes pueden solicitar encenderlos para verificar su funcionalidad. Las baterías externas (power banks) están limitadas a 100 vatios-hora en el equipaje de mano; aquellas entre 100 y 160 Wh solo viajan con aprobación expresa de la aerolínea.

El objetivo de esta medida es evitar sobrecalentamientos o incendios dentro del avión, especialmente por el uso masivo de baterías de litio.

Los agentes de la TSA pueden inspeccionar baterías electrónicas, uno de los artículos prohibidos o restringidos en vuelos EE. UU. en 2026. (Shutterstock)

Restricciones aduaneras y sanitarias

Además de los controles de seguridad, los viajeros deben cumplir con las normas de aduana de EE. UU., que prohíben o restringen ciertos artículos por razones sanitarias o legales:

Comida y productos agrícolas: carnes frescas, frutas, semillas, plantas o flores sin certificado fitosanitario.

carnes frescas, frutas, semillas, plantas o flores sin certificado fitosanitario. Medicamentos y complementos: solo se permiten si están en su envase original y con receta o etiqueta visible.

solo se permiten si están en su envase original y con receta o etiqueta visible. Dinero en efectivo: portar más de 10.000 dólares sin declaración puede generar investigación por lavado de dinero.

La CBP recomienda declarar todo producto alimenticio, medicamento o material biológico, aunque sea pequeño o para uso personal.

Recomendaciones para preparar su equipaje

Consulte las normas de su aerolínea: cada empresa puede restringir artículos adicionales. Acceda al buscador online de TSA (tsa.gov): permite verificar si un objeto está permitido o prohibido. Organice su equipaje con anticipación: separe líquidos, objetos metálicos y electrónicos. Llegue al aeropuerto con tiempo: los controles previos a vuelos hacia Estados Unidos suelen ser más estrictos. “Las demoras más comunes ocurren cuando los pasajeros desconocen qué artículos están restringidos o intentan justificar objetos no permitidos”, comentó en un comunicado la CBP.

Qué ocurre si lleva un artículo prohibido

Los artículos no permitidos pueden ser confiscados sin reembolso, y en casos de armas o sustancias ilegales se inicia una investigación policial. La TSA aplica una política de tolerancia cero ante cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad del vuelo.

Si un pasajero insiste en portar un artículo restringido, la aerolínea puede negar el embarque o aplicar sanciones administrativas. La recomendación es clara: verificar todo antes de empacar.

El conocimiento es poder:

Conocer los artículos prohibidos en vuelos a Estados Unidos es indispensable para evitar complicaciones.

Las regulaciones de 2026 mantienen un enfoque estricto, pero accesible para quienes las consultan en los portales oficiales.

Viajar preparado significa proteger su tiempo, sus pertenencias y su tranquilidad. La guía definitiva es el sitio web de la TSA, donde cada viajero puede confirmar en segundos si su objeto favorito puede volar o debe quedarse en tierra.