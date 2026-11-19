Cuando el costarricense decide hacer maletas, su comportamiento cambia radicalmente según cruce o no la frontera.

Dentro del territorio nacional opta por desplazamientos frecuentes, en vehículo propio y con un presupuesto acotado; fuera del país, en cambio, los viajes son mucho más espaciados, pero multiplican por casi cuatro la duración de la estadía y giran alrededor de motivaciones culturales.

Esa dualidad quedó retratada en la Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica, elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). El estudio, basado en 899 entrevistas aplicadas en junio de 2026, revela las preferencias de consumo, los canales de reserva y las tensiones sociales que percibe la población alrededor de una de las principales industrias del país.

Siete de cada diez personas consultadas aseguraron haber paseado dentro de Costa Rica en los últimos dos años. Sin embargo, el turismo interno responde mayoritariamente a escapadas breves: la estadía promedio apenas alcanza las tres noches, con un 44% de viajeros que opta por algún tipo de alojamiento y un 28,2% que prefiere excursiones de un solo día.

Al elegir destino, las costas dominan con holgura el mapa nacional. Guanacaste encabeza las preferencias con un 45,6% de las menciones, seguido a distancia por Puntarenas (19,2%) y Limón (16%). Esta inclinación coincide con lo que los propios ciudadanos identifican como los mayores atractivos del país: las playas (56,4%) y la naturaleza y biodiversidad (18,8%).

Siete de cada diez personas consultadas aseguraron haber paseado dentro de Costa Rica en los últimos dos años. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Gasto contenido y reservas en transición digital

El perfil del turista local está marcado por la compañía y la cautela financiera. Un contundente 94% viaja acompañado —en grupos que suman en promedio cinco personas adicionales— y el 75% se moviliza en automóvil particular, relegando al transporte público (12,5%) y a las excursiones organizadas (4,9%).

Para los investigadores del Idespo-UNA, el costarricense exhibe un patrón de “gasto contenido”: el 44,2% desembolsa menos de ¢50.000 diarios por persona durante sus paseos, mientras que un 30% se ubica entre los ¢50.000 y ¢100.000, y apenas un 11,1% supera ese umbral hasta los ¢200.000. Pese a vigilar el presupuesto, al momento de alimentarse prefiere resolver en el destino antes que llevar provisiones desde casa: el 71,6% acude a restaurantes, el 47,2% compra en supermercados y el 41,1% visita sodas locales.

A la hora de asegurar hospedaje —donde el precio (44,1%) y las amenidades (43,4%) pesan casi por igual, seguidos por la ubicación (36%) y la seguridad (27,2%)—, el mercado muestra una digitalización intermedia. Las aplicaciones encabezan los canales de reserva con un 31,2% —lideradas por Airbnb (61,6%) y Booking (45,7%)—, pero conviven todavía con la llamada telefónica tradicional (19,5%), quienes viajan sin reserva previa (14,2%), las páginas web directas (12,4%) y los mensajes de WhatsApp (7,2%).

Salir del país: menos frecuencia, mayor duración

Al cruzar la frontera, las proporciones se invierten por completo. Un 70,5% de los encuestados indicó no haber viajado al exterior en el último año, frente a un 29,3% que sí lo hizo, mayoritariamente por vía aérea (73%) sobre la terrestre (26%).

Quienes salen del país permanecen en promedio 11 noches en su destino, casi cuatro veces más que en sus paseos locales. Además, el sol y la playa ceden protagonismo frente al interés cultural, que motiva al 42,1% de los viajeros internacionales, seguido por el factor precio (21,9%) y la visita a familiares o amigos residentes en el exterior (20%).

En el listado de destinos internacionales prevalece el continente americano: Estados Unidos ocupa el primer puesto (16,9%), seguido muy de cerca por Colombia (15,3%), Nicaragua (14,5%), México (14%) y Panamá (13,2%), mientras que en Europa destacan de forma marginal España (2%), Italia (1,1%) y Francia (1%).

Aunque también viajan acompañados en el 87,6% de los casos, los gastos suelen dividirse entre los participantes (43,5%), con presupuestos totales por viaje que se concentran por debajo de los $500 (24,4%) o entre $500 y $1.000 (20,6%).