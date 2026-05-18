Condé Nast reveló sus 13 hoteles favoritos de Costa Rica para 2026 entre playas, volcanes y selva

Condé Nast publicó una nueva selección de hospedajes recomendados y Costa Rica apareció con 13 hoteles distribuidos en diferentes regiones del país.
La lista reúne proyectos enfocados en lujo, sostenibilidad, bienestar, aventura y experiencias de naturaleza dentro de destinos turísticos costarricenses.
La publicación incluyó tanto cadenas hoteleras internacionales como hoteles boutique y eco-lodges desarrollados en montaña, playa y bosque tropical.
Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve
Condé Nast colocó a Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve como el mejor hotel de Costa Rica dentro de su nueva selección internacional.
El hotel se ubica en la Península de Papagayo y destaca por sus vistas hacia el océano Pacífico, balcones privados y puentes colgantes rodeados de bosque tropical.
Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo
La revista seleccionó al Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo como la principal opción para viajes familiares.
El complejo cuenta con restaurantes, spa, centros de bienestar y actividades acuáticas dirigidas tanto a turismo familiar como a experiencias de relajación.
Kura Boutique Hotel
Condé Nast destacó a Kura Boutique Hotel como una alternativa enfocada en viajes románticos y escapadas privadas.
La publicación resaltó el diseño abierto del hotel, sus prácticas de sostenibilidad y la vista hacia la costa del Pacífico costarricense.
Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection
La revista incluyó a Hacienda AltaGracia dentro de los hoteles de lujo recomendados en Costa Rica.
El resort combina casitas privadas, spa, espacios de bienestar y experiencias vinculadas con café y naturaleza en una propiedad rodeada de selva.
Nayara Tented Camp
Nayara Tented Camp fue otro de los hoteles destacados por Condé Nast dentro de la zona del volcán Arenal.
El hospedaje cuenta con habitaciones tipo safari y piscinas privadas alimentadas por aguas termales naturales.
Cielo Lodge
La publicación añadió a Cielo Lodge, un eco-lodge desarrollado en una zona elevada con vista hacia Corcovado y el océano Pacífico.
Condé Nast señaló que el proyecto mantiene un enfoque orientado a conservación ambiental y reforestación.
The Retreat Costa Rica
The Retreat Costa Rica apareció dentro de las recomendaciones vinculadas con bienestar y retiros personales.
El hotel se ubica sobre una montaña de cuarzo y desarrolla actividades enfocadas en nutrición y conexión con la naturaleza.
Senda Monteverde Mountain Lodge
Condé Nast también seleccionó a Senda Monteverde Mountain Lodge, ubicado dentro del bosque nuboso de Monteverde.
La revista destacó la combinación entre hospedaje de lujo y actividades como puentes colgantes y recorridos en naturaleza.
Pacuare Lodge
La lista incluyó además a Pacuare Lodge, un hospedaje enfocado en aventura y turismo de naturaleza.
El hotel permite acceso mediante recorridos en balsa sobre el río Pacuare y mantiene operaciones dentro de bosque tropical primario.
Hotel Aguas Claras
Condé Nast incorporó a Hotel Aguas Claras, desarrollado cerca de las playas de la costa Caribe costarricense.
El hospedaje reúne cabañas restauradas y un concepto enfocado en naturaleza y comunidad local.
Finca Rosa Blanca
La selección internacional también incluyó a Finca Rosa Blanca, ubicado en las montañas cercanas a Heredia.
El hotel destaca por su arquitectura inspirada en Gaudí y por mantener un cultivo propio de café orgánico.
Santarena Hotel at Las Catalinas
Condé Nast destacó además al Santarena Hotel at Las Catalinas, situado en Guanacaste.
El hotel forma parte de una comunidad peatonal privada inspirada en pueblos costeros mediterráneos.
Rio Perdido Hotel
La lista cierra con Rio Perdido Hotel, un hospedaje desarrollado con estructuras construidas a partir de contenedores elevados.
El hotel se encuentra cerca de piscinas termales naturales y zonas boscosas dentro de Guanacaste.