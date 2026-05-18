Turismo

Condé Nast reveló sus 13 hoteles favoritos de Costa Rica para 2026 entre playas, volcanes y selva

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Por Mathew Chaves

Condé Nast publicó una nueva selección de hospedajes recomendados y Costa Rica apareció con 13 hoteles distribuidos en diferentes regiones del país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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