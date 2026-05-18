Condé Nast reveló sus 13 hoteles favoritos de Costa Rica para 2026 entre playas, volcanes y selva

Condé Nast publicó una nueva selección de hospedajes recomendados y Costa Rica apareció con 13 hoteles distribuidos en diferentes regiones del país.

La lista reúne proyectos enfocados en lujo, sostenibilidad, bienestar, aventura y experiencias de naturaleza dentro de destinos turísticos costarricenses.

La publicación incluyó tanto cadenas hoteleras internacionales como hoteles boutique y eco-lodges desarrollados en montaña, playa y bosque tropical.

Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve

Condé Nast colocó a Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve como el mejor hotel de Costa Rica dentro de su nueva selección internacional.

El hotel se ubica en la Península de Papagayo y destaca por sus vistas hacia el océano Pacífico, balcones privados y puentes colgantes rodeados de bosque tropical.

El hotel Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve fue señalado como el mejor de Costa Rica en la lista. (Cortesía Marriott/Cortesía Marriott)

Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo

La revista seleccionó al Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo como la principal opción para viajes familiares.

El complejo cuenta con restaurantes, spa, centros de bienestar y actividades acuáticas dirigidas tanto a turismo familiar como a experiencias de relajación.

El complejo Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo aparece como una de las opciones familiares destacadas. (The Hotel Guru/Internet)

Kura Boutique Hotel

Condé Nast destacó a Kura Boutique Hotel como una alternativa enfocada en viajes románticos y escapadas privadas.

La publicación resaltó el diseño abierto del hotel, sus prácticas de sostenibilidad y la vista hacia la costa del Pacífico costarricense.

El hotel Kura Boutique Hotel fue incluido entre los destinos para parejas. (Internet/CR Sun Tours)

Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection

La revista incluyó a Hacienda AltaGracia dentro de los hoteles de lujo recomendados en Costa Rica.

El resort combina casitas privadas, spa, espacios de bienestar y experiencias vinculadas con café y naturaleza en una propiedad rodeada de selva.

El complejo mezcla bienestar y naturaleza. (Internet/Costa Rica Experts)

Nayara Tented Camp

Nayara Tented Camp fue otro de los hoteles destacados por Condé Nast dentro de la zona del volcán Arenal.

El hospedaje cuenta con habitaciones tipo safari y piscinas privadas alimentadas por aguas termales naturales.

El hotel se ubica cerca del volcán Arenal. (BRICE FERRE STUDIO)

Cielo Lodge

La publicación añadió a Cielo Lodge, un eco-lodge desarrollado en una zona elevada con vista hacia Corcovado y el océano Pacífico.

Condé Nast señaló que el proyecto mantiene un enfoque orientado a conservación ambiental y reforestación.

El proyecto mantiene enfoque de conservación ambiental. (Internet/Booking)

The Retreat Costa Rica

The Retreat Costa Rica apareció dentro de las recomendaciones vinculadas con bienestar y retiros personales.

El hotel se ubica sobre una montaña de cuarzo y desarrolla actividades enfocadas en nutrición y conexión con la naturaleza.

El hotel The Retreat Costa Rica se orienta a experiencias de bienestar. (Andres Garcia Lachne/The Times)

Senda Monteverde Mountain Lodge

Condé Nast también seleccionó a Senda Monteverde Mountain Lodge, ubicado dentro del bosque nuboso de Monteverde.

La revista destacó la combinación entre hospedaje de lujo y actividades como puentes colgantes y recorridos en naturaleza.

Monteverde figura dentro de la selección internacional. (Internet/Booking)

Pacuare Lodge

La lista incluyó además a Pacuare Lodge, un hospedaje enfocado en aventura y turismo de naturaleza.

El hotel permite acceso mediante recorridos en balsa sobre el río Pacuare y mantiene operaciones dentro de bosque tropical primario.

El hotel Pacuare Lodge opera en una zona de bosque tropical. (Pacuare Lodge Costa Rica/Sitio web)

Hotel Aguas Claras

Condé Nast incorporó a Hotel Aguas Claras, desarrollado cerca de las playas de la costa Caribe costarricense.

El hospedaje reúne cabañas restauradas y un concepto enfocado en naturaleza y comunidad local.

El hotel se ubica cerca de playas del Caribe. (JOHN DURAN)

Finca Rosa Blanca

La selección internacional también incluyó a Finca Rosa Blanca, ubicado en las montañas cercanas a Heredia.

El hotel destaca por su arquitectura inspirada en Gaudí y por mantener un cultivo propio de café orgánico.

El hotel combina hospedaje y producción de café. (Alejandro Gamboa)

Santarena Hotel at Las Catalinas

Condé Nast destacó además al Santarena Hotel at Las Catalinas, situado en Guanacaste.

El hotel forma parte de una comunidad peatonal privada inspirada en pueblos costeros mediterráneos.

Santarena Hotel at Las Catalinas se ubica dentro de una comunidad peatonal. ( - /Tripadvisor)

Rio Perdido Hotel

La lista cierra con Rio Perdido Hotel, un hospedaje desarrollado con estructuras construidas a partir de contenedores elevados.

El hotel se encuentra cerca de piscinas termales naturales y zonas boscosas dentro de Guanacaste.