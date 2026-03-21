Turismo

Costa Rica estrena su primer puente colgante de vidrio con una longitud de 42 metros: vea dónde se ubica

Costa Rica inaugura su primer puente colgante de vidrio en Monteverde. La estructura mide 42 metros y permite caminar sobre el bosque nuboso. Conozca detalles.

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Por Alonso Ramírez

Monteverde suma una nueva atracción turística: el país ya cuenta con su primer puente colgante de vidrio.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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