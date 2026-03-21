Costa Rica estrena su primer puente colgante de vidrio con una longitud de 42 metros: vea dónde se ubica

Monteverde suma una nueva atracción turística: el país ya cuenta con su primer puente colgante de vidrio.

Se trata de “The Glass Bridge”, una estructura instalada en Treetopia Park que permite a los visitantes caminar literalmente sobre el bosque nuboso a través de una superficie transparente.

El proyecto marca un nuevo hito en el turismo de aventura nacional, casi tres décadas después de que el mismo parque introdujera los primeros puentes colgantes en el país en 1997.

(Cortesía/Cortesía)

Una experiencia sobre el bosque

El puente tiene una longitud de 42 metros y alcanza alturas de hasta 20 metros sobre el suelo, ofreciendo una vista directa hacia el bosque desde una superficie completamente transparente.

Está compuesto por 54 paneles de vidrio de 20 milímetros de grosor, diseñados para uso estructural y con una capacidad de resistencia superior a los 1.000 kg por metro cuadrado.

El puente de vidrio cuenta con una longitud de 42 metros y alcanza alturas de hasta 20 metros sobre el suelo del bosque nuboso. (Cortesía/La Nación)

Esto permite una experiencia inmersiva que combina adrenalina y contacto directo con la naturaleza, al ofrecer una perspectiva distinta del entorno.

¿Cuál fue el monto de la inversión?

El desarrollo implicó una inversión de $400.000 y contempló la renovación completa de una estructura existente, rediseñada para mejorar sus niveles de seguridad, desempeño y estética.

La estructura está suspendida mediante cables principales de una pulgada de diámetro y tiene un peso aproximado de tres toneladas.

Además, cumple con normativa internacional ANSI ACCT 03-2019 y regulaciones nacionales de construcción, lo que respalda su seguridad operativa.

¿Cuánto cuesta el ingreso?

El puente forma parte del recorrido del Sky Walk, por lo que está incluido dentro de la experiencia regular del parque y no tiene un costo adicional para los visitantes.

Según el sitio web de la empresa los paquetes de tours empiezan desde los $49 por persona.

La superficie está compuesta por 54 paneles de vidrio transparente de 20 mm de grosor, para aplicaciones estructurales y con una capacidad de resistencia superior a 1.000 kg/m². (Cortes/La Nación)

Más allá del puente

Treetopia Park complementa esta atracción con experiencias como: