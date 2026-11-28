Organizar en enero un viaje a Universal Orlando Resort, en Florida, puede abrir una oportunidad para quienes buscan visitar el lugar en una temporada menos concurrida.

Las semanas posteriores a la Navidad suelen presentar una ligera baja en los precios de las entradas y menor visitación en las instalaciones, influenciadas también por condiciones climáticas con temperaturas más bajas.

Eso sí, antes de comprar, hay una diferencia que conviene entender: el precio que aparece en el calendario no necesariamente representa el costo completo del viaje. Los vuelos, alimentación y hospedaje modifican una gran parte del presupuesto.

Cristina Castro, de Movete Por El Mundo, y Priscilla Agüero, de Viaja Con Pri, explicaron a El Financiero que visitar los parques temáticos durante las primeras semanas del año garantiza, en la mayoría de ocasiones, un paseo más tranquilo.

Por esta razón, tomamos como referencia los precios del pase más sencillo para adulto en la semana del 18 al 24 de enero de 2027 disponibles en el sitio web de Universal Orlando. Para niños, los precios son aproximadamente $3 más bajos.

¿Cuáles son los precios?

El pase más sencillo permite dedicarlo a cada uno de estos parques: Universal Epic Universe, Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure.

Universal Studios Florida e Islands of Adventure ofrecen escenarios distintos del universo de Harry Potter: el primero alberga Diagon Alley, mientras que el segundo permite recorrer Hogsmeade.

Epic Universe amplía la oferta con cinco mundos temáticos: Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, Dark Universe, Celestial Park y otra área de Harry Potter, inspirada en el París mágico y el Ministerio de Magia británico. Entre sus propuestas están la atracción de Mario Kart, el área de Donkey Kong Country y experiencias dedicadas a los monstruos clásicos de Universal.

La variedad permite organizar el recorrido según los intereses del grupo: videojuegos, películas, personajes o atracciones. Más que intentar verlo todo, las asesoras recomiendan definir prioridades.

El pase sencillo no es una entrada para recorrer los tres en una sola jornada, sino tres días de visita, cada uno en un parque diferente. Universal comercializa este tipo de producto con un precio por día y un monto total por los tres días, antes de impuestos.

Entre el 18 y el 24 de enero, las tarifas diarias de referencia se sitúan entre $146 y $151. El pase completo de tres días ronda, por tanto, entre $440 y $453 por adulto, antes de impuestos.

La diferencia frente a diciembre se observa al comparar las fechas del 18 al 24 de ambos meses: en diciembre, los valores diarios consultados parten de $163 y alcanzan $184. Esta comparación corresponde únicamente a las entradas, no al costo total del viaje.

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que enero tampoco es uniformemente más barato, ya que los primeros días tienen precios de hasta $177.

De hecho, Castro identifica la segunda quincena como un período generalmente más conveniente que Navidad y Año Nuevo, pero la elección debe hacerse sobre días concretos, no solo por el nombre del mes.

Además, el lunes 18 de enero de 2027 es feriado federal en Estados Unidos por el natalicio de Martin Luther King Jr. Esa coincidencia no permite prometer parques vacíos ni poca espera durante toda la semana.

¿Qué incluir en el presupuesto?

Castro recomienda separar el presupuesto en cinco categorías: parques, hospedaje, alimentación, extras y transporte. También aconseja incorporar seguro de viaje, equipaje, impuestos y dinero para emergencias.

“No recomendaría viajar en estas fechas con un presupuesto demasiado ajustado”, señaló la asesora al referirse a Navidad y Año Nuevo.

Aunque enero ofrece fechas más económicas en los calendarios revisados, su recomendación de reservar un margen para imprevistos sigue siendo útil para organizar el gasto, preferiblemente entre un 10% y un 15% adicional a ese fondo.

Para alimentación, plantea presupuestos orientativos por persona y por día de entre $30 y $40 para un consumo económico; de $45 a $65 para uno intermedio; y de $70 a $100 si se incluyen más comidas en restaurantes.

El hospedaje también debe compararse con el transporte incluido o necesario. Agüero recomienda no evaluar una habitación únicamente por su tarifa: “Si el alojamiento está fuera del complejo, hay que calcular cómo llegará la familia a los parques y cuánto costarán esos desplazamientos”.

Castro añade estacionamiento, gasolina e impuestos a la lista cuando se alquila un vehículo. Además, para distribuir las visitas, propone dedicar una jornada a Universal Studios Florida, otra a Islands of Adventure y otra completa a Epic Universe. También es ideal no intentar completar todas las atracciones y, en su lugar, seleccionar prioridades según las edades y los intereses del grupo.

“Mi consejo es reservar entre $150 y $300 por persona para extras durante una visita de varios días, ajustándose según las experiencias que quieran disfrutar”, explicó Castro. Ese fondo puede destinarse a recuerdos, fotografías u otras compras; un Express Pass debe evaluarse como un gasto adicional que puede elevar el presupuesto.

La segunda quincena de enero suele ofrecer tarifas más bajas y menor afluencia en los parques de Universal Orlando Resort, en Florida. (Universal Orlando)

Factores climáticos a tener en cuenta

Para preparar el viaje a Universal en enero, una referencia útil es calcular temperaturas cercanas a 22 °C durante el día y entre 9 °C y 10 °C en las horas más frías.

Esos valores corresponden a las máximas y mínimas normales de Orlando para la semana del 18 al 24 de enero, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. No son un pronóstico para 2027, sino una orientación basada en las normales climáticas.

En términos prácticos, conviene llevar ropa por capas: prendas ligeras para las horas más templadas y un abrigo para llegar temprano al parque o permanecer hasta la noche. Esta referencia tampoco garantiza que las temperaturas se mantengan dentro de ese intervalo, por lo que el equipaje deberá ajustarse al pronóstico disponible cerca de la salida.