Turismo

Empleo en turismo cae en 7.437 personas pese al aumento de visitantes, señala análisis de la UNA

La reducción afectó principalmente a las mujeres; la ocupación del sector también se mantiene por debajo del nivel registrado en 2019

Por Redacción EF

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El sector turístico costarricense registró 7.437 personas ocupadas menos en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, pese al aumento en la llegada de visitantes internacionales, según un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
turismo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.