Empleo en turismo cae en 7.437 personas pese al aumento de visitantes, señala análisis de la UNA

El sector turístico costarricense registró 7.437 personas ocupadas menos en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, pese al aumento en la llegada de visitantes internacionales, según un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).

El informe, elaborado por la economista Roxana Morales Ramos a partir de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señala que la reducción de la ocupación turística afectó principalmente a las mujeres, los trabajadores independientes y las personas que laboraban en condiciones de informalidad.

Entre las mujeres, el sector registró 8.319 ocupadas menos. En contraste, la cantidad de hombres ocupados aumentó levemente, en 882 personas.

Por zona geográfica, la ocupación turística urbana disminuyó en 12.407 personas. El informe también reporta reducciones de 10.431 trabajadores independientes y de 9.913 personas ocupadas en condiciones de informalidad. Estas cifras corresponden a distintas clasificaciones de la población ocupada y no deben sumarse entre sí.

El turismo costarricense registró 7.437 personas ocupadas menos en el tercer trimestre de 2026 que en el mismo período de 2025, según el análisis de la UNA. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más visitantes, sin una recuperación equivalente del empleo

La caída de la ocupación contrasta con el crecimiento en la llegada de turistas. Según los datos del Instituto Costarricense de Turismo citados por la UNA, entre enero y setiembre de 2026 el país recibió 2.310.320 turistas, un 4,8% más que en el mismo período de 2025.

El análisis también advierte que el empleo turístico continúa por debajo del nivel previo a la pandemia. En el tercer trimestre de 2019, el sector contabilizaba 169.679 personas ocupadas, es decir, 10.193 más que en el tercer trimestre de 2026.

Aunque los datos de visitantes corresponden al acumulado de enero a setiembre y los de empleo al tercer trimestre, el informe destaca que el aumento en las llegadas internacionales no se ha traducido en una recuperación equivalente de la ocupación turística.

Un mercado laboral con escasa creación neta de empleo

El retroceso del turismo se produjo en un contexto de limitado crecimiento de la ocupación nacional. Entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad de personas ocupadas aumentó en 3.760, mientras que la fuerza de trabajo creció en 24.036.

La diferencia se reflejó en un incremento de 20.276 personas desempleadas, cuyo total pasó de 134.460 a 154.736, según el documento, fechado el 6 de noviembre de 2026.