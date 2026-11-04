Turismo

Estados Unidos solicita nuevo documento a personas que deseen ingresar al país; le contamos de qué se trata

¿Piensa viajar? Estados Unidos exigirá una declaración sanitaria a pasajeros internacionales, incluidos quienes hagan escala. Conozca el requisito.

Por Alonso Ramírez

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Las personas que viajen en vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, incluidas aquellas que realicen una escala en ese país, deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).








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Estados UnidosRequisitos para viajar- CDC
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.