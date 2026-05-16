Turismo

Feria Viajera 2026 brinda asesoría sobre viajes y trámites de visa a Estados Unidos este fin de semana en Costa Rica; vea los detalles

La Feria Viajera 2026 pone a disposición cerca de 80 asesores especializados en viajes y trámites migratorios

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Por Marcia Solano Miller

La planificación de un viaje internacional suele comenzar con dudas sobre requisitos migratorios, costos y procesos que no siempre resultan claros. Para ayudarle, la cuarta edición de La Feria Viajera abrirá un espacio de orientación directa para quienes proyectan salir del país en los próximos meses.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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