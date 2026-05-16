Feria Viajera 2026 brinda asesoría sobre viajes y trámites de visa a Estados Unidos este fin de semana en Costa Rica; vea los detalles

La planificación de un viaje internacional suele comenzar con dudas sobre requisitos migratorios, costos y procesos que no siempre resultan claros. Para ayudarle, la cuarta edición de La Feria Viajera abrirá un espacio de orientación directa para quienes proyectan salir del país en los próximos meses.

La actividad se realizará este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal; cuenta con entrada gratuita y un horario de 10:00 a. m. a 7:00 p.m.

Durante ambas jornadas, cerca de 80 asesores especializados en viajes y trámites migratorios atenderán consultas relacionadas con solicitudes de visa y documentación requerida para distintos destinos.

Entre los países sobre los que se brindará información figuran Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Australia, Marruecos, así como otros destinos de Asia y Medio Oriente. La asesoría también estará disponible para personas de otras nacionalidades interesadas en conocer procesos migratorios, como el trámite de visas.

El más reciente informe del Henley Passport Index, correspondiente a 2026, posiciona a Costa Rica en el puesto 25 a nivel mundial en materia de movilidad internacional.

En enero de 2025, los ciudadanos costarricenses tenían acceso a 151 destinos sin necesidad de gestionar una visa previa u otros permisos. No obstante, la actualización para 2026 reduce esa cifra a 148 territorios, lo que obliga a verificar con mayor cuidado los requisitos del país de destino antes de iniciar cualquier planificación de viaje y plantea a la feria como una opción para guiar el proceso de obtención del documento.

La Feria Viajera 2026 pone a disposición cerca de 80 asesores especializados en viajes y trámites migratorios (Canva)

Además del centro de orientación migratoria, la feria reunirá a empresas del sector turístico, entre ellas aseguradoras, hoteles, compañías de cruceros, rent a cars y parques temáticos.

El evento también incluirá rifas y promociones relacionadas con hospedajes, asesorías y paquetes turísticos, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan oportunidades de ahorro o beneficios adicionales.

El año pasado, la feria registró una asistencia superior a las 10.000 personas, por lo que la organización prevé una participación similar o mayor en esta nueva convocatoria.