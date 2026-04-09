Turismo

Guanacaste refuerza su apuesta por el mercado canadiense con nueva conexión aérea; vea los detalles

El servicio estará disponible a partir de diciembre próximo

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Por Brandon Flores

El flujo de turistas canadienses hacia el Pacífico Norte de Costa Rica ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidándose como el segundo mercado emisor más importante para la región. Como consecuencia de ello, las líneas aéreas de ese país continúan fortaleciendo sus operaciones en el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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