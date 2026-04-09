Guanacaste refuerza su apuesta por el mercado canadiense con nueva conexión aérea; vea los detalles

El flujo de turistas canadienses hacia el Pacífico Norte de Costa Rica ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidándose como el segundo mercado emisor más importante para la región. Como consecuencia de ello, las líneas aéreas de ese país continúan fortaleciendo sus operaciones en el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.

A partir del 13 de diciembre de 2026, Air Canada operará una nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR) y Guanacaste Aeropuerto (LIR). El servicio se mantendrá durante la temporada alta, finalizando el 12 de abril de 2027.

La operación se realizará dos veces por semana, específicamente los lunes y jueves, utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 177 pasajeros. Esta conexión es clave, ya que Vancouver funciona como el principal centro de operaciones de la aerolínea en la costa oeste de Canadá, facilitando conexiones con otros mercados internacionales.

El anuncio no es una coincidencia. Según datos de la terminal (miembro de la red VINCI Airports), actualmente el 26% de los turistas internacionales que aterrizan en Guanacaste provienen de Canadá. Esta cifra representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

Con esta incorporación, Guanacaste se consolida como la terminal costarricense con mayor conectividad hacia el país norteamericano, sumando Vancouver a una lista de destinos directos que ya incluye Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa y Winnipeg.

Para el Instituto Costarricense de Turismo, la diversificación geográfica es vital. “Canadá es un mercado prioritario no solo por volumen, sino por la calidad de su demanda”, explicó William Rodríguez, jerarca de turismo. El perfil del visitante canadiense se caracteriza por estadías prolongadas y un alto nivel de gasto, lo que impacta directamente en la economía de la zona.

Por su parte, César Jaramillo, gerente de la terminal, señaló que la nueva ruta responde a una demanda real. Al facilitar el acceso desde la costa oeste canadiense, el aeropuerto no solo robustece su red de conexiones, sino que asegura una movilidad positiva que beneficia a hoteles, transportistas y comercios de toda la provincia.

Actualmente Air Canada vuela desde Liberia a Montreal y Toronto, esta última conexión incluso con un viaje diario.