Hotel de Costa Rica figura en lista de los mejores nuevos recintos turísticos de 2026

Tras un año de viajes, la revista Esquire publicó la lista “The Best New Hotels in the World 2026”, en la que identifica 43 hoteles nuevos o recientemente renovados que sus editores consideran los lugares más destacados para alojarse este año.

El artículo se abre con una pregunta sobre el papel de la hospitalidad moderna: “¿cómo garantizar que una persona sea atendida en cada momento del día sin dejar de disfrutar de su viaje?”, al introducir la tensión entre servicio continuo y experiencia de viaje.

Hotel Waldorf Astoria Guanacaste inició operaciones en abril del 2025, es decir, hace un año.

Esquire plantea también si “la comodidad puede ser un obstáculo para quien busca alcanzar la meta del viaje: convertirse en una mejor versión de sí mismo”, al describir el dilema entre experiencias diseñadas y la sensación de autenticidad que esperan los huéspedes.

La revista señaló que “hoy en día, los hoteles invierten millones de dólares en crear experiencias auténticas que envuelvan a los huéspedes desde su llegada hasta su partida”, y se pregunta si los viajeros perciben la tensión entre esa construcción y la autenticidad deseada.

Para elaborar la lista, sus editores indicaron que durante el último año se dedicaron a visitar la mayor cantidad posible de hoteles nuevos y proyectos de renovación, con estancias que incluyeron zonas cercanas a Yellowstone, regiones vinícolas de California y ciudades como Nueva York.

En el texto se menciona que recorrieron distritos de París, palacios de Italia y que incluso quedaron “brevemente varados en Puerto Rico debido a una maniobra militar estadounidense”, como parte del proceso de visitas que sustenta la selección de los 43 hoteles.

Dentro de este recuento, Esquire dedicó un apartado a la propiedad de Hilton: Waldorf Astoria Punta Cacique, a la que incluye en el grupo de hoteles que considera entre los mejores nuevos alojamientos del mundo para 2026.

La revista presentó 43 hoteles destacados, lo que significa que no es un ranking.

La revista afirma que “la costa del Pacífico de Costa Rica tiene, objetivamente, una de las costas más increíbles del planeta: un clima espléndido, colinas verdes escarpadas que descienden hasta el agua, olas espectaculares y hábitats de pesca deportiva de primera clase”.

Según el texto, en un entorno con estas características “los mejores hoteles apuestan por la sencillez”, lo que Esquire resume en contar con “buen acceso al paraíso, buena comida y un spa agradable, básicamente”, al describir el tipo de oferta que evalúa en la zona.

Sobre el Waldorf Astoria Punta Cacique, Esquire sostiene que “lo hace mejor que nadie”, y destaca que “todas las habitaciones tienen vista al mar y todo el complejo se extiende hasta la playa”, al describir cómo la infraestructura se relaciona con el litoral.

La publicación añade que “su oferta gastronómica es digna de mención, ya que explora la comida, los licores y el café indígenas arraigados en la rica cultura y biodiversidad de la región”, con énfasis en productos vinculados al contexto local.

Esquire también señaló que, en días en que la persona que esté cansada de las excursiones o se haya “excedido con el ron”, “siempre hay un lugar junto a la piscina”, aludiendo a la variedad de espacios de descanso acuáticos dentro del complejo costarricense.

Una de las opciones gastronómicas que ofrece el hotel en Playa Pencas. (Pablo Fonseca/Pablo Fonseca)

En esa descripción se indica que el visitante “podría sentarse junto a una diferente cada día de la semana y aun así no las vería todas”, al referirse al número de piscinas disponibles para los huéspedes en la propiedad incluida por Esquire en Costa Rica.

El precio no pasó desapercibido. El artículo detalla que las habitaciones del Waldorf Astoria Punta Cacique, tienen tarifas “desde 1.200 dólares” por noche, lo que lo sitúa en el segmento de hoteles de lujo con el que Esquire trabaja en su lista anual de nuevos alojamientos destacados.

La lista también reseña hoteles ubicados en Estados Unidos, como propiedades en Montana, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Texas y Utah, con énfasis en combinaciones de paisaje, bienestar, gastronomía y rediseños arquitectónicos.

Incluye además hoteles en otros países y regiones, entre ellos destinos del Caribe, Europa y otras zonas de América, que Esquire presenta como ejemplos de cómo distintas propuestas abordan los retos de la hospitalidad contemporánea.

En conjunto, la lista “The Best New Hotels in the World 2026” reúne 43 hoteles que, según los editores, representan respuestas variadas al dilema que plantean sobre la hospitalidad actual, entre ellos el Waldorf Astoria Punta Cacique.