Turismo

Hotel de Costa Rica figura en lista de los mejores nuevos recintos turísticos de 2026

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Tras un año de viajes, la revista Esquire publicó la lista “The Best New Hotels in the World 2026”, en la que identifica 43 hoteles nuevos o recientemente renovados que sus editores consideran los lugares más destacados para alojarse este año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
nuevos hotelesrevista Esquireturismo de lujohospitalidadhoteles
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.