Turismo

JW Marriott Costa Elena: precios y oferta del primer “todo incluido” de lujo de la marca

El JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, All Inclusive abre sus puertas en septiembre próximo y será el primero de esta marca en todo el mundo

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Por Brandon Flores

Costa Rica estrenará en septiembre próximo un hotel muy particular: será el primer todo incluido de lujo en el mundo bajo la marca JW Marriott y estará ubicado en Guanacaste —cerca de Playa El Jobo— en las instalaciones del antiguo Dreams Las Mareas. La propiedad fue remodelada por completo y busca ofrecer a sus huéspedes una experiencia única con los más altos estándares.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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