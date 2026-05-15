JW Marriott Costa Elena: precios y oferta del primer “todo incluido” de lujo de la marca

Costa Rica estrenará en septiembre próximo un hotel muy particular: será el primer todo incluido de lujo en el mundo bajo la marca JW Marriott y estará ubicado en Guanacaste —cerca de Playa El Jobo— en las instalaciones del antiguo Dreams Las Mareas. La propiedad fue remodelada por completo y busca ofrecer a sus huéspedes una experiencia única con los más altos estándares.

El JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, All Inclusive ya abrió reservas mediante el sitio web de Marriott Bonvoy y El Financiero realizó un ejercicio para conocer cuánto cuesta hospedarse en esta propiedad. Para este ejercicio, se tomó como referencia el fin de semana del 23 al 25 de octubre, con una reserva de una habitación para dos personas.

Para esos días, el precio por habitación inicia en $608 por noche por habitación estilo junior suite (47 metros cuadrados internos y 9 metros cuadrados de espacio exterior) y a partir de ahí va subiendo junto con la categoría. Por ejemplo, la tarifa más elevada corresponde a una suite presidencial de 142 metros cuadrados, dos baños y un espacio exterior de 37 metros cuadrados con un valor de $3.040 por noche.

Precisamente esta suite presidencial se ubica en el Griffin Club, calificado como un “hotel dentro del hotel” que contará con mayordomo y espacios privados.

El hotel cuenta con 415 habitaciones y ofrece una variada oferta gastronómica distribuida en 11 restaurantes y bares con especialidades locales, asiáticas y japonesas. Sus instalaciones cuentan con un spa de 1.500 metros cuadrados enfocado en la atención plena y un complejo acuático de 4.000 metros cuadrados que se posiciona como el más grande en un resort dentro de Costa Rica.

La propiedad se distingue por albergar el jardín más extenso de la marca JW Marriott, el cual funciona como el eje central de la experiencia sensorial para los huéspedes. Además, el complejo ofrece facilidades educativas y sociales como una escuela culinaria basada en ingredientes locales, un club infantil para el entretenimiento de los más pequeños y una infraestructura de más de 930 metros cuadrados destinada exclusivamente a la organización de eventos y reuniones corporativas.

Este proyecto requirió una inversión de $50 millones.