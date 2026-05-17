La exclusiva guía de Costa Rica de la revista “Town & Country”: estas son sus recomendaciones de lujo para 2026

La prestigiosa revista estadounidense Town & Country ha publicado una detallada guía de viajes de lujo titulada “A Snob’s Guide to Costa Rica”, firmada por la periodista Rachel King.

La publicación aborda cómo sumergirse en la filosofía del “pura vida” en este paraíso centroamericano a través de una rigurosa selección de contrastes que combinan de forma única los complejos turísticos de cinco estrellas integrados en la selva tropical con exclusivos clubes de playa y caminatas volcánicas.

A continuación, recopilamos las principales recomendaciones y secretos que ofrece esta exclusiva guía de viaje:

Dónde hospedarse

La guía resalta de manera especial la Península de Papagayo, una región protegida por la UNESCO donde el 70% de la tierra no puede ser urbanizada.

Este destino, situado a tan solo 30 minutos en automóvil del aeropuerto internacional de Liberia (LIR), cuenta con servicios de primer nivel como un campo de golf de 18 hoyos y un gran complejo recreativo inaugurado en diciembre que incluye canchas de pádel y pickleball, pista de ciclismo, piscina de entrenamiento, parque acuático, parque para perros y un estudio de arte.

En esta zona, la publicación destaca tres opciones de hospedaje de gran lujo:

Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve: Un exclusivo hotel de la reserva de Ritz-Carlton que lleva apenas un año abierto al público.

El hotel Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve (Cortesía)

Four Seasons : Un emblemático resort inaugurado originalmente en 2004 que completó una renovación de $35 millones, asentado en un estrecho istmo entre dos playas que le otorga vistas al océano de casi 180 grados.

: Un emblemático resort inaugurado originalmente en 2004 que completó una renovación de $35 millones, asentado en un estrecho istmo entre dos playas que le otorga vistas al océano de casi 180 grados. Andaz Peninsula Papagayo Resort: Este complejo renovó por completo sus 152 habitaciones y suites en 2025. Dispone de 25 villas ideales para viajes grupales o multigeneracionales, las cuales ofrecen experiencias privadas como sesiones de yoga, tratamientos de spa, sanación con sonido, demostraciones de cocina en vivo y clases de coctelería o barismo. Respecto a este destino, Markus Laahanen, gerente general del hotel, aconseja explorar más allá de la península por un día para visitar Sensoria y Río Perdido, dos parajes situados a hora y media que poseen aguas termales, paisajes exuberantes y tratamientos únicos.

Fuera de la Península de Papagayo, la revista resalta otras novedades e instalaciones idóneas para el descanso y el bienestar:

Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique: Inaugurado en la primavera de 2025 en Punta Cacique, a unos 35 km al sur de Papagayo, este complejo de 188 habitaciones se sitúa sobre Playa Penca para aprovechar al máximo las vistas panorámicas de la bahía de Culebra, la bahía de Coco y puestas de sol ininterrumpidas sobre el océano, recomendándose reservar suites con terrazas y piscinas de inmersión privadas.

El Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique. (Pablo Fonseca/Pablo Fonseca)

Santa Lucia Jungle Hacienda, Costa Rica, Autograph Collection : Una propiedad de la marca Autograph Collection ubicada entre el río Tárcoles y el borde del Parque Nacional Carara, construida sobre una antigua hacienda restaurada con azulejos de mosaico locales, pisos de piedra y detalles cerámicos. Sus programas invitan a conectar con la naturaleza mediante safaris fluviales, paseos a caballo a cascadas locales y yoga en el bosque.

: Una propiedad de la marca Autograph Collection ubicada entre el río Tárcoles y el borde del Parque Nacional Carara, construida sobre una antigua hacienda restaurada con azulejos de mosaico locales, pisos de piedra y detalles cerámicos. Sus programas invitan a conectar con la naturaleza mediante safaris fluviales, paseos a caballo a cascadas locales y yoga en el bosque. Hacienda AltaGracia, an Auberge : Este resort, ubicado en las colinas del Valle de San Isidro, alberga el primer Skin Longevity Institute de la marca Estée Lauder en las Américas. El instituto se encuentra dentro de su Casa de Agua Spa y combina la línea de cuidado de la piel Re-Nutriv con tratamientos de longevidad diseñados a partir del paisaje circundante.

: Este resort, ubicado en las colinas del Valle de San Isidro, alberga el primer Skin Longevity Institute de la marca Estée Lauder en las Américas. El instituto se encuentra dentro de su Casa de Agua Spa y combina la línea de cuidado de la piel Re-Nutriv con tratamientos de longevidad diseñados a partir del paisaje circundante. JW Marriott Costa Elena : Ubicado en Guanacaste y programado para debutar a finales de 2026, marcará el primer resort todo incluido de la marca, contando con 415 habitaciones, 11 bares y restaurantes, un centro de eventos y bienestar de casi 1.500 metros cuadrados, y 17 piscinas distribuidas por la propiedad.

: Ubicado en Guanacaste y programado para debutar a finales de 2026, marcará el primer resort todo incluido de la marca, contando con 415 habitaciones, 11 bares y restaurantes, un centro de eventos y bienestar de casi 1.500 metros cuadrados, y 17 piscinas distribuidas por la propiedad. Nayara Tented Camp: Localizado dentro del Parque Nacional Volcán Arenal en el centro de Costa Rica, dispone de tiendas de campaña de lujo con piscinas privadas abastecidas con aguas de termas minerales, vistas directas al majestuoso volcán y sesiones de yoga matutinas junto a un santuario de perezosos.

El hotel Nayara. (Nayara Springs/Facebook)

Qué hacer y explorar

La publicación señala que los itinerarios actuales permiten combinar la relajación absoluta con la aventura sin tener que elegir entre ambas, ya que la mayoría de los complejos turísticos facilitan excursiones de un día con operadores locales hacia cascadas ocultas, fincas de café y parques de aventura para disfrutar de tirolesas y puentes colgantes.

Los dos centros principales de actividades son La Fortuna y Monteverde, ubicados a unas 2,5 horas de los aeropuertos internacionales de Liberia y San José.

En La Fortuna, la guía sugiere el parque de puentes colgantes Mistico , que cuenta con un circuito de dos millas y seis puentes de suspensión con vistas al volcán Arenal en días despejados, o el Sky Walk de Sky Adventures Arenal , un sendero de unos 3,5 km con cinco puentes que se adentra en la jungla densa y plantas tropicales con opción de combinar la caminata con tirolesa o paseos en tranvía. Toda esta zona forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal, que abarca casi 30.000 acres destinados a proteger las laderas boscosas del volcán activo.

, que cuenta con un circuito de dos millas y seis puentes de suspensión con vistas al volcán Arenal en días despejados, o el de , un sendero de unos 3,5 km con cinco puentes que se adentra en la jungla densa y plantas tropicales con opción de combinar la caminata con tirolesa o paseos en tranvía. Toda esta zona forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal, que abarca casi 30.000 acres destinados a proteger las laderas boscosas del volcán activo. Hacia el sur, se aconseja visitar la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, famosa por su puente colgante rojo suspendido en las copas de los árboles y sus senderos a lo largo de la Divisoria Continental.

Los puentes colgantes de Monteverde. (Rafael Pacheco Granados)

En la costa del Pacífico, el Parque Nacional Manuel Antonio combina selva tropical y playas de arena blanca, como Playa Manuel Antonio y Playa Espadilla Sur, donde los turistas pueden nadar y avistar fauna silvestre como monos y perezosos. Al respecto, la publicación recuerda que los monos capuchinos son comunes tanto en parques como en hoteles, y que basta con ignorarlos para que ellos hagan lo mismo con los humanos.

En cuanto a actividades marítimas, la Península de Papagayo y sus alrededores son la mejor alternativa. El norte de Guanacaste destaca para hacer esnórquel y buceo en sitios como las Islas Murciélago, que gozan de aguas calmadas y excelente visibilidad de vida marina. También se aconseja alquilar un catamarán privado en el Golfo de Papagayo para pasar el día nadando, pescando o relajándose, finalizando con una cena privada preparada por un chef que incluya la propia pesca del día.

Para el surf, Francesca Poddie, directora de operaciones de Peninsula Papagayo, ofrece una recomendación contracorriente: evitar los pueblos costeros concurridos e ir a Witches Rock, una mítica rompiente en el Parque Nacional Santa Rosa, dentro del Área de Conservación Guanacaste protegida por la UNESCO.

Dónde comer

La gastronomía costarricense experimenta un desarrollo cosmopolita reflejado en la escena culinaria de su capital, San José. Allí, diversos chefs elaboran versiones contemporáneas de la cocina clásica costarricense en locales de renombre como Silvestre, Sikwa (donde se sirve un plato de corvina con curry de jocote, una fruta tropical común en toda Centroamérica) y Amana (reconocido por sus cócteles artesanales de hierbas).

Un platillo del restaurante Silvestre.

Fuera de la capital, las sugerencias gastronómicas imperdibles de la revista son:

HiR Fine Dining (Guanacaste) : Una experiencia íntima de tres horas que opera exclusivamente con reserva y admite un máximo de 12 comensales por noche. Las cenas transcurren al aire libre en la casa de la chef Mercedes “Mercy” Noam Kostucki, donde todos los invitados se sientan juntos en una gran mesa.

: Una experiencia íntima de tres horas que opera exclusivamente con reserva y admite un máximo de 12 comensales por noche. Las cenas transcurren al aire libre en la casa de la chef Mercedes “Mercy” Noam Kostucki, donde todos los invitados se sientan juntos en una gran mesa. Ronny’s Place (Quepos) : Un restaurante situado en una ciudad costera central cerca de Manuel Antonio, ubicado en el pico más alto de una granja de 90 acres que ofrece vistas espectaculares a una playa privada y al horizonte.

: Un restaurante situado en una ciudad costera central cerca de Manuel Antonio, ubicado en el pico más alto de una granja de 90 acres que ofrece vistas espectaculares a una playa privada y al horizonte. San Lucas Treetop Dining (Monteverde): Un menú de degustación de nueve pasos servido “en el cielo”, a unos 10 metros de altura entre los árboles y emulando el concepto de los puentes colgantes. Los comensales se distribuyen en ocho cabinas privadas de vidrio con ventanales de piso a techo que ofrecen vistas a las nubes, las montañas y el Golfo de Nicoya, de donde provienen muchos de sus mariscos.

El restaurante San Lucas Treetop Dining en Monteverde. (Cortesia/Cortesía)

Dónde comprar

Los pueblos costeros como Nosara, muy frecuentados por surfistas y entusiastas del yoga, están repletos de boutiques independientes de moda bohemia y cerámica. Entre ellas, la revista aconseja visitar Nosara Design para decoración del hogar y ropa básica; Yasmine, un “taller de la jungla” liderado por mujeres con piezas hechas a mano y colecciones de playa; y Bloom para joyería artesanal.

Asimismo, destaca la tienda Lobo, con sedes en los distritos de El Pueblo y North Guiones de Nosara, que comercializa bienes para el hogar y moda ética, destinando parte de sus ganancias a la organización sin fines de lucro Costas Verdes para restaurar ecosistemas costeros dañados por el impacto humano. Para la comunidad surfista, Iguana Shop ofrece ropa de playa de marcas como Rip Curl y 9seed, souvenirs peculiares y tablas de surf personalizadas construidas a partir de un proceso detallado de 10 pasos diseñado para adaptarse al estilo de cada usuario.

El consejo contracorriente para evitar multitudes

Aunque la temporada seca —que se extiende de diciembre a abril— ofrece días soleados y espléndidos, resulta ser increíblemente turística y concurrida. Por ello, la recomendación contraria de los expertos de Town & Country consiste en planificar el viaje para finales de noviembre o principios de mayo. Durante estas semanas de transición, se puede disfrutar del 80% de la luz solar característica de la región con tan solo una pequeña fracción de las aglomeraciones habituales de visitantes, se indica.