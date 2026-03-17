Línea aérea que conecta a Costa Rica con Europa anuncia cambio de frecuencias y de aeropuerto

En un movimiento estratégico para el sector turístico y comercial, una aerolínea que conecta a Costa Rica con Europa anunció un incremento significativo en sus operaciones hacia nuestro país.

La aerolínea British Airways confirmó este martes 17 de marzo que pasará de ofrecer tres a cinco frecuencias semanales a partir de octubre de 2026 y hasta marzo de 2027, coincidiendo con la temporada de invierno europeo.

El anuncio contempla un cambio operativo de alto impacto: la conexión se trasladará del Aeropuerto de Gatwick al Aeropuerto de Heathrow, la principal terminal aérea de Londres y uno de los puntos de conexión más importantes del planeta.

Según la aerolínea, este cambio no solo facilitará el tránsito de pasajeros, sino que también aumentará la capacidad de transporte de carga aérea desde y hacia toda Europa.

La aerolínea British Airways confirmó este martes 17 de marzo qye pasará de ofrecer tres a cinco frecuencias semanales a partir de octubre de 2026 y hasta marzo de 2027, coincidiendo con la temporada de invierno europeo. (Rafael Pacheco Granados)

Detalles de la nueva operación

Los cinco vuelos semanales aterrizarán en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. El itinerario establecido para esta ruta sin escalas es el siguiente:

Salida de Londres (Heathrow): 11:10 a.m.

11:10 a.m. Llegada a Costa Rica: 4:40 p.m.

4:40 p.m. Salida de Costa Rica: 6:55 p.m.

6:55 p.m. Llegada a Londres (Heathrow): 11:05 a.m. (del día siguiente).

Este nuevo horario ha sido diseñado para permitir mejores conexiones con otras capitales europeas y fortalecer la conectividad interna dentro del Reino Unido.

La ruta será operada por una aeronave 787-800, con una capacidad total de 204 asientos distribuidos en tres clases: 31 en Business, 37 en Prefer Economy y 136 en categoría económica.

Impacto en el turismo y la economía

El ministro de Turismo, William Rodríguez, calificó la noticia como el resultado de una de las negociaciones más importantes para el país en los últimos tiempos, tras un proceso de conversación con la aerolínea que se extendió por aproximadamente dos años.

“Logramos cambiar los vuelos para que ahora se realicen desde el Aeropuerto de Heathrow. Esto significa un aumento significativo de asientos que, esperamos, se traduzca en un incremento en la cantidad de viajeros británicos”, destacó el jerarca.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS (gestor del aeropuerto Juan Santamaría), señaló que el paso a cinco vuelos semanales refleja la confianza de British Airways en Costa Rica como destino. “Heathrow es un aeropuerto clave para Europa y este cambio brindará mayor conexión para el país”, añadió.

Cifras de visitación

El mercado británico se consolida actualmente como el tercer emisor de turistas desde Europa hacia Costa Rica. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer bimestre de 2026 (enero y febrero) se registró el ingreso de 15.741 viajeros británicos por la vía aérea.

Para más detalles sobre tarifas y reservaciones, la aerolínea remite a los interesados a su sitio web oficial: www.britishairways.com.