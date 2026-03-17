Turismo

Línea aérea que conecta a Costa Rica con Europa anuncia cambio de frecuencias y de aeropuerto

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

En un movimiento estratégico para el sector turístico y comercial, una aerolínea que conecta a Costa Rica con Europa anunció un incremento significativo en sus operaciones hacia nuestro país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
British Airwaysturismoaerolíenas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.