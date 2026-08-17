Turismo

Naturaleza, conectividad y experiencias de lujo: así evolucionó el turista que visita Costa Rica en dos décadas

El visitante conserva su interés por la naturaleza, las playas y el descanso, pero ahora permanece menos noches, planifica de otra manera su viaje, concentra más su gasto y demanda experiencias, conectividad y alojamiento de mayor nivel.

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Dice un reconocido tango que 20 años no son nada. En el turismo costarricense, en cambio, dos décadas han sido suficientes para transformar de forma relevante la manera en que el visitante internacional conoce el país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Turismo en Costa RicaVisitación turísticaconectividad aérea Costa RicaGasto de turistas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.