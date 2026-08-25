Oficial: Costarricenses tienen una nueva opción para adelantar la cita de la visa a Estados Unidos, pero no les saldrá barato

Los costarricenses que buscan una visa de turista o negocios para Estados Unidos cuentan desde agosto con una nueva alternativa para intentar adelantar la entrevista consular.

Para el adelanto deberán pagar $750 adicionales por una cita acelerada. El mecanismo no garantiza ni disponibilidad inmediata ni aprobación de la visa.

La Embajada de Estados Unidos en San José fue incorporada el 18 de agosto de 2026 al Nonimmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program, un plan piloto del Departamento de Estado que ofrece a solicitantes elegibles de visas B-1/B-2 la posibilidad de optar por una entrevista en un plazo de hasta 10 días hábiles, sujeto a que existan espacios disponibles.

La medida representa una alternativa pagada a las citas ordinarias y a los procesos de urgencia que ya operaban para circunstancias específicas, como necesidades médicas, viajes corporativos urgentes, estudiantes o eventos excepcionales. Sin embargo, el nuevo mecanismo tiene un costo considerable: los $750 se suman a la tarifa regular de solicitud de visa, de $185.

En términos prácticos, una persona que elija la cita acelerada deberá desembolsar $935 solo en tarifas consulares, antes de considerar otros gastos como traslado a San José, fotografías, preparación de documentos o el costo de un eventual viaje.

La Embajada de EE. UU. en Costa Rica habilita citas aceleradas de visa B-1/B-2 por $750 adicionales. Conozca requisitos, costos y condiciones del servicio. (IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS./Shutterstock)

Pago no asegura la visa

El programa aplica a solicitantes elegibles de visas de visitante B-1/B-2, utilizadas para turismo, visitas familiares, atención de asuntos de negocios, participación en reuniones, convenciones u otras actividades permitidas bajo esa categoría.

No obstante, pagar la tarifa adicional no equivale a comprar una aprobación consular. La decisión final continúa en manos del oficial de visas, quien debe determinar si la persona cumple los requisitos de la legislación estadounidense y si demuestra vínculos suficientes con su país de residencia, entre otros elementos de evaluación.

Tampoco supone que todos los solicitantes podrán obtener de inmediato una cita temprana. El Departamento de Estado señala que el acceso al servicio depende de la disponibilidad y que la meta del piloto es ofrecer entrevistas dentro de los 10 días hábiles posteriores a la selección de la cita acelerada.

San José entra al piloto

La Embajada de Estados Unidos en San José figura entre los puestos consulares agregados al piloto el 18 de agosto. En la misma actualización fueron incluidos Bogotá, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y la misión estadounidense en Canadá —que comprende la embajada y sus consulados—. México ya formaba parte del programa desde el 21 de julio.

La entrada de Costa Rica abre un canal formal de pago para quienes necesitan acortar el tiempo de espera, pero tienen capacidad de asumir un cargo que multiplica por más de cinco la tarifa ordinaria de la visa.

Concepto Monto Tarifa regular de solicitud de visa B-1/B-2 $185 Cargo adicional por cita acelerada $750 Total de tarifas consulares $935

El cobro acelerado equivale a cerca de 4,1 veces el precio de la solicitud ordinaria. Es decir, el solicitante pagaría aproximadamente cinco veces la tarifa regular en total si utiliza esta vía.

Cómo se solicita

Los interesados deben completar el formulario DS-160, pagar la tarifa regular de visa y contar con una cita programada o con un comprobante MRV vigente. Después, desde la plataforma de programación de entrevistas, deben identificar la opción de cita acelerada pagada —conocida como Paid Expedite—, elegir un espacio disponible y pagar los $750 dentro del plazo definido por el sistema.

La tarifa corresponde a cada solicitante. Por ello, una familia que requiera entrevistas separadas deberá multiplicar el costo adicional por el número de personas que vaya a utilizar el mecanismo.

El programa no sustituye la posibilidad de pedir una cita urgente sin este pago cuando existen circunstancias calificadas. La Embajada en Costa Rica mantiene un esquema de citas expeditas para casos que justifiquen urgencia, tales como atención médica, eventos únicos en la vida, determinados viajes de negocios, tripulaciones aéreas o marítimas y estudiantes o participantes de intercambio. Las solicitudes se evalúan individualmente y están sujetas a disponibilidad.

Una opción para quien prioriza tiempo

Para una persona con un viaje turístico flexible, el pago de $750 difícilmente elimina el riesgo de esperar o de que la visa sea denegada. En cambio, para alguien que debe asistir a una reunión de negocios, visitar a un familiar ante una situación relevante o viajar en una fecha que no puede mover, la alternativa puede tener valor si logra acceder a un cupo y obtiene una decisión favorable.

La principal advertencia para los solicitantes es clara: esta es una opción para adelantar la entrevista, no para asegurar el documento. La cita acelerada depende de cupos; la aprobación, de la evaluación consular; y el monto adicional no se debe interpretar como una garantía de resultado.