Turismo

Radiografía del ‘todo incluido’ en Costa Rica: ¿Quiénes operan los hoteles de este segmento?

El país tiene 12 hoteles en esta categoría, repasamos cuáles son las compañías que están detrás de estas operaciones

Por Brandon Flores

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Hospedaje, alimentación, bebidas y actividades recreativas bajo una misma tarifa: esa es la base del modelo todo incluido utilizado por la industria hotelera internacional. A diferencia de una reserva que cubre únicamente la habitación o incorpora el desayuno, esta modalidad agrupa buena parte de los gastos de la estadía, incluidos los principales tiempos de comida y una oferta de entretenimiento dentro de la propiedad. Sin embargo, la denominación no implica que todos los hoteles ofrezcan exactamente los mismos servicios.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.