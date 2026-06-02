Turismo

Si hace escala en Panamá, esta nueva sala lo espera en el aeropuerto de Tocumen

Escalas en Tocumen ahora tienen una nueva vitrina para convencer viajeros de visitar Panamá

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Quienes realizan una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen encuentran desde ahora un espacio destinado a consultar información turística de Panamá y organizar posibles recorridos fuera de la terminal aérea en futuras visitas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sala Panamáaeropuerto TocumenPanamá StopoverCopa Airlinesescalas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.