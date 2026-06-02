Si hace escala en Panamá, esta nueva sala lo espera en el aeropuerto de Tocumen

Quienes realizan una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen encuentran desde ahora un espacio destinado a consultar información turística de Panamá y organizar posibles recorridos fuera de la terminal aérea en futuras visitas.

La instalación se ubica en el pasillo que conecta las terminales 1 y 2 del principal aeropuerto del país, punto por donde circulan diariamente miles de viajeros en espera de sus siguientes vuelos internacionales.

El recinto forma parte de una estrategia vinculada al uso del flujo de pasajeros que atraviesan el aeropuerto, que opera bajo el huso horario UTC-5 (una hora delante de Costa Rica) y concentra uno de los mayores movimientos de viajeros de la región.

Pantallas táctiles instaladas en el área permiten acceder a un sistema que presenta información sobre 13 destinos distribuidos en distintas regiones del territorio panameño, con datos de interés turístico y geográfico.

Entre los puntos incluidos en el catálogo figuran el Canal de Panamá, el volcán Barú, el Parque Nacional Coiba, El Valle de Antón e isla Taboga, además de otras referencias vinculadas a naturaleza, cultura e historia.

Mediante la interacción con el sistema, los usuarios pueden seleccionar destinos específicos y generar propuestas de recorrido que funcionan como guías digitales para una eventual visita al país.

Los itinerarios se estructuran en formatos de 3, 5, 7 o 15 días, diseñados para adaptarse a los periodos que cada viajero pueda destinar a un desplazamiento turístico posterior.

Cada plan puede almacenarse en dispositivos móviles, lo que permite conservar la información y utilizarla en el momento en que se concrete el viaje fuera del aeropuerto.

La herramienta está asociada al programa Panamá Stopover, una política comercial de Copa Airlines que permite a los pasajeros incluir una parada en Panamá dentro de su itinerario sin recargo adicional en la tarifa aérea.

Ese esquema autoriza estadías de entre 24 horas y hasta 15 días, facilitando que los viajeros salgan del aeropuerto y combinen dos destinos dentro de un mismo boleto.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) indicó que la iniciativa busca aumentar el número de pasajeros que deciden permanecer temporalmente en el país durante sus desplazamientos internacionales.

El proyecto se apoya en la red de más de 90 destinos conectados a través del hub de las Américas, desde donde opera la principal red de conexiones aéreas del país.

Más de 20 millones de pasajeros transitan anualmente por la terminal, lo que motivó el desarrollo de herramientas orientadas a convertir parte de ese flujo en visitantes.

El espacio está disponible para el público todos los días entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. (hora de Panamá), en horario continuo para pasajeros que realizan escalas o esperan sus vuelos de salida.

Galería

Los usuarios pueden crear itinerarios personalizados y ajustarlos según la duración prevista de una futura visita a Panamá. (Internet/Infotour)

Las pantallas interactivas muestran información sobre 13 destinos panameños e incluyen referencias al Canal de Panamá, el Volcán Barú y el Parque Nacional Coiba. (Katiuska Hernández/La Prensa Panamá)

La sala forma parte de las acciones impulsadas para incentivar que más visitantes consideren a Panamá como destino de viaje. (Katiuska Hernández/La Prensa Panamá)

El espacio fue inaugurado el 28 de mayo de 2026. (Panamá/Contraloría General)