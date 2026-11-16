El ingreso de turistas por la vía aérea a Costa Rica experimentó una contracción interanual del 1,9% durante octubre de 2026, tras contabilizar 126.906 llegadas internacionales frente al mismo mes del año anterior.

Pese a este freno en el arranque del último trimestre, el balance acumulado de los diez meses del año se mantiene en terreno positivo. Entre enero y octubre de 2026, el país recibió 2.254.412 viajeros por los aeropuertos internacionales, cifra que representa un crecimiento del 5% en comparación con igual periodo de 2025, según los registros divulgados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El desempeño acumulado hasta octubre está respaldado por el avance en las principales regiones emisoras hacia el destino. Europa encabeza el dinamismo con un incremento del 8,1%, seguida por América del Norte con un 5,2% y América del Sur con un repunte del 3,1%.

Incluso dentro de la caída mensual registrada en octubre, varios mercados estratégicos mostraron tasas de expansión significativas en las llegadas aéreas. Destacaron los crecimientos del Reino Unido con un 24,1%, México con un 22,9% y Canadá con un 19%, acompañados por Países Bajos (14%) y Alemania (6,4%).

Para el presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, la trayectoria acumulada sostiene una proyección optimista para el cierre del ejercicio fiscal, apuntando a superar el total de visitantes contabilizados durante 2025.

“Si bien en octubre se registró una disminución del 1,9% en el ingreso de turistas por la vía aérea, continuamos fortaleciendo nuestros esfuerzos de promoción internacional, con acciones estratégicas en los principales mercados emisores”, señaló el jerarca.

Borges atribuyó parte de las expectativas de recuperación para el cierre de año al ajuste de itinerarios de las aerolíneas que coincide con el inicio de la temporada alta turística. Desde finales de octubre se incorporaron nuevas frecuencias y vuelos directos desde Canadá, Estados Unidos y Europa, ampliando la capacidad de asientos disponibles para los meses de mayor demanda.

De cara a los retos operativos y cambiarios del próximo año, el presidente ejecutivo del ICT indicó que la institución mantiene una coordinación permanente con el sector empresarial privado para asegurar un cierre positivo de 2026 y anticipar las estrategias comerciales requeridas para la temporada 2027.

Costa Rica registró la llegada de 2,25 millones de turistas entre enero y octubre. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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