El atractivo turístico de Costa Rica convive con una mirada crítica sobre cómo se distribuyen sus beneficios. Mientras las playas encabezan lo que la población considera mejor del destino, una amplia proporción percibe desigualdades y presión sobre las condiciones de vida en las zonas turísticas.

La Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica, del IDESPO-UNA, encontró que un 75,2% respondió “mucho” al valorar la afirmación de que las ganancias del turismo benefician más a unos sectores que a otros. Un 13,8% adicional eligió “algo”.

El estudio recoge opiniones de la población adulta residente con acceso a telefonía celular. No mide directamente la distribución de ingresos de las empresas, los precios de las propiedades ni la cantidad de familias desplazadas. Sus resultados describen cómo son percibidos esos procesos.

La vivienda, en el centro de la preocupación

Un 71,4% responde “mucho” cuando se le consulta si se priorizan las viviendas de lujo sobre las de interés social en las zonas turísticas. Asimismo, un 68,6% seleccionó esa respuesta ante la afirmación de que el alza de precios ha obligado a la población local a buscar lugares más baratos para vivir.

La participación comunitaria aparece como otro punto de tensión: un 60,3% percibe “mucho” que el turismo se desarrolla sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades locales.

El informe agrupa estas opiniones dentro de la discusión sobre turistificación: la transformación de los territorios cuando la actividad turística adquiere un papel dominante en los usos del suelo, la vivienda y las relaciones sociales. Eso no significa que cada persona entrevistada haya sufrido directamente esos efectos.

También hay preocupación por los servicios básicos. Un 41,7% considera que el desarrollo hotelero y residencial los ha deteriorado “mucho” y un 19,6%, “algo”. En conjunto, ambas categorías reúnen un 61,3% de las respuestas.

Tres de cada cuatro personas consultadas perciben “mucho” que las ganancias turísticas favorecen más a unos sectores que a otros. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Turismo)

La respuesta institucional recibe una valoración limitada

Ante la afirmación de que las autoridades atienden efectivamente las denuncias por infracciones a las leyes, un 41% respondió “poco” y un 18,7%, “nada”. Es decir, casi seis de cada diez personas consultadas escogieron las dos categorías de menor intensidad.

Esa valoración coexiste con un conocimiento desigual de las instituciones. Un 52,9% afirma no conocer la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y un 62% desconoce el Tribunal Administrativo Ambiental. El estudio no demuestra que ese desconocimiento cause la percepción de una respuesta insuficiente, pero identifica una distancia entre ciudadanía e instituciones.

La mirada crítica no elimina el reconocimiento de los atractivos del país. Las playas reciben un 56,4% de las menciones espontáneas sobre lo mejor de Costa Rica como destino. Al preguntar por lo peor, la inseguridad encabeza las respuestas con un 37,7%, seguida por los precios altos, con un 17,6%.

El contraste resume una tensión del informe: se valoran los recursos que atraen visitantes, pero se cuestiona cómo el desarrollo turístico se relaciona con la vivienda, los servicios y la capacidad de las comunidades para intervenir en su futuro