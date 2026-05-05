¿Vuela a Europa desde Costa Rica con Lufthansa? Un cambio importante en el servicio lo espera

La aerolínea alemana Lufthansa lanzó esta semana su nuevo concepto de servicio, denominado FOX (Future Onboard Experience), una transformación que abarca las cuatro clases de viaje —Economy, Premium Economy, Business y Primera Clase— y que aplica en sus vuelos de largo radio, entre los cuales se encuentra el trayecto directo entre Fráncfort del Meno (FRA) y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO).

La aerolínea rediseñó por completo cada punto de contacto del servicio a bordo: desde la gastronomía hasta los textiles, los amenity kits, la estructura del servicio y los llamados «Signature Moments», las experiencias de marca de Lufthansa.

Lufthansa invirtió más de 70 millones de euros en rediseñar por completo su experiencia a bordo en todos los vuelos de largo radio, incluida la ruta directa Fráncfort–San José. (CHRISTOF STACHE/AFP)

Primera Clase

La renovación comenzó en el segmento más exclusivo en marzo. La gastronomía fue encargada al chef Christoph Kunz, galardonado con dos estrellas Michelin en su restaurante Komu de Múnich. El menú se estructura en trilogías de amuse-bouche, entrante y postre, con opción de plato único o menú degustación.

El icónico servicio de caviar —uno de los elementos más reconocidos de la Primera Clase de Lufthansa— se mantiene, ahora acompañado de blinis servidos sobre cucharas de nácar. En el apartado de champán, la aerolínea incorpora por primera vez en todos los vuelos la cuvée Prestige La Grande Dame de Veuve Clicquot, de bodega francesa. Además, los pasajeros recibirán un kit de cosmética personalizado de la firma BABOR, con productos de cuidado de piel seleccionados a medida por cada viajero.

Business Class

Los pasajeros de Business estrenan menús creados por el chef Johann Lafer, figura consolidada de la alta cocina alemana. Una de las novedades más valoradas: la posibilidad de preordenar el desayuno la noche anterior al aterrizaje, eligiendo entre smoothies, tostadas francesas y omelettes.

El concepto «Sky Selection» permite ordenar la segunda comida del vuelo en cualquier momento, con una selección que va de tapas y currywurst hasta macarons. Como «Signature Moment» de clase, se introduce un servicio de café y pastel al estilo europeo clásico, junto con nueva vajilla y una carta de champán renovada.

Premium Economy

FOX eleva considerablemente la experiencia en esta clase: el primer servicio de comida incorpora un aperitivo al nivel de Business Class, y la selección de platos calientes pasa de dos a tres opciones. Se añaden pastelería, un nuevo servicio de digestivos y rondas de bebidas más frecuentes. Como detalle diferenciador, se incorporan pantuflas —un amenity que hasta ahora era exclusivo de las clases superiores.

Economy

Por primera vez, Lufthansa entrega a los pasajeros de Economy un amenity kit que incluye antifaz y tapones para los oídos. En vuelos de más de diez horas la selección de platos calientes sube de dos a tres opciones. A esto se suman nueva vajilla y cubiertos, cartas de menú impresas y una selección de bebidas ampliada.

Costa Rica: destino directo y privilegiado

Lufthansa opera vuelos directos y regulares entre Fráncfort y el aeropuerto Juan Santamaría, con una frecuencia de aproximadamente tres vuelos semanales. El trayecto dura alrededor de 12 horas, lo que lo clasifica dentro del umbral de largo radio donde FOX aplica en su totalidad.

Los precios de referencia para la ruta Costa Rica–Alemania en clase Economy parten desde aproximadamente $818 en la web oficial de Lufthansa, sujetos a disponibilidad y temporada. El nuevo servicio FOX ya está activo en vuelos desde el 6 de mayo de 2026.

La ruta fue inaugurada en 2018 y desde entonces se ha consolidado como la principal conexión directa de Costa Rica con Alemania.

La apuesta por FOX llega en un momento en que las grandes aerolíneas europeas compiten agresivamente por diferenciarse en larga distancia. Air France y British Airways han emprendido también renovaciones paralelas de sus productos de cabina, combinando rediseños de asientos con alianzas gastronómicas.