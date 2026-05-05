Turismo

¿Vuela a Europa desde Costa Rica con Lufthansa? Un cambio importante en el servicio lo espera

La aerolínea alemana invierte más de 70 millones de euros en rediseñar por completo su experiencia a bordo en todos los vuelos de largo radio, incluida la ruta directa Fráncfort–San José.

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Por Redacción EF

La aerolínea alemana Lufthansa lanzó esta semana su nuevo concepto de servicio, denominado FOX (Future Onboard Experience), una transformación que abarca las cuatro clases de viaje —Economy, Premium Economy, Business y Primera Clase— y que aplica en sus vuelos de largo radio, entre los cuales se encuentra el trayecto directo entre Fráncfort del Meno (FRA) y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO).








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Redacción EF

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