Videos

Laura Fernández inaugura sus conferencias semanales manteniendo el libreto y el tono de Rodrigo Chaves

La primera rendición de cuentas de Laura Fernández incluyó críticas a opositores, magistrados y medios de comunicación

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

La presidenta de la República, Laura Fernández, realizó este miércoles 20 de mayo su primera rendición de cuentas semanal, con el exmandatario Rodrigo Chaves observando el acto desde la primera fila de la zona destinada a los ministros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.