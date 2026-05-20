Laura Fernández inaugura sus conferencias semanales manteniendo el libreto y el tono de Rodrigo Chaves

La presidenta de la República, Laura Fernández, realizó este miércoles 20 de mayo su primera rendición de cuentas semanal, con el exmandatario Rodrigo Chaves observando el acto desde la primera fila de la zona destinada a los ministros.

La heredera del continuismo no solo mantendrá el proyecto político impulsado por Chaves, sino también buena parte de su estilo de comunicación: las conferencias cargadas de frases populares, en ocasiones el tono confrontativo y los constantes señalamientos hacia la oposición.

Tras bambalinas, la voz en off de la exdiputada oficialista Pilar Cisneros se mantuvo, al igual que la estructura utilizada para presentar la información. Los cambios fueron mínimos y destacaron únicamente ajustes como la incorporación del nuevo bloque informativo De la mano con el Congreso, un espacio destinado a exponer semanalmente lo que ocurre en la Asamblea Legislativa ahora que el oficialismo es mayoría.

La diputada opositora Claudia Dobles, el fiscal general Carlo Díaz y la magistrada Patricia Solano se convirtieron en los principales antagonistas de la primera rendición de cuentas de Fernández, ya fuera mediante videos proyectados durante la actividad o a través de las propias declaraciones de la mandataria.

Presentación y firma de documento para la aprobación de un préstamo del BCIE para la construcción e implementación del tren rápido. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Mismo estilo

Desde que Fernández ganó las elecciones persistía la duda sobre el estilo que adoptaría en sus conferencias de prensa. Este miércoles empezaron a disiparse las incógnitas y quedó en evidencia que se mantendrán elementos característicos de la administración Chaves: el uso de frases coloquiales y las interrupciones a los jerarcas mientras exponen para solicitar explicaciones más sencillas o directas sobre los temas abordados.

“Para que la gente entienda mejor. Si son productores de café, ¿qué hay que hacer para recibir este seguro?, ¿cómo funciona?, ¿es carísimo?”, preguntó Fernández a la presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, mientras profundizaban sobre el seguro para cosechas de café.

El espacio también conservará la sección Dato mata mentira, utilizada por el Poder Ejecutivo para defender su posición frente a publicaciones -entre ellas de medios de comunicación- que consideran que tienen errores. En esta ocasión, Casa Presidencial apuntó contra la legisladora Claudia Dobles por presentar en el Plenario datos que, según el Gobierno, mostraban como más rentable el proyecto de Tren Eléctrico planteado por ella durante su etapa como primera dama en la administración de Carlos Alvarado.

“No aflojamos”, aseguró Fernández al destacar las gestiones de su administración para conseguir en el Congreso la aprobación del financiamiento del proyecto del Tren Eléctrico.

En ese mismo segmento también hubo críticas hacia el diario La Nación. El cuestionamiento se dirigió al medio de comunicación, aunque la información debatida surgía de una entrevista y de las respuestas brindadas por el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, quien se mostró preocupado porque la baja de la tasa de desempleo en Costa Rica no implica una mayor cantidad de personas con trabajo.

Fernández realizó su primera conferencia de prensa semanal este miércoles 20 de mayo. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Frente a la prensa

Aunque la Presidenta enfatizó que cree en el “rol fundamental de los medios de comunicación como formadores de opinión” y aseguró esperar una relación respetuosa con la prensa, también utilizó el término “medios canalla” para referirse a aquellos medios que, en el pasado, señalaron supuestas trabas del Gobierno para acceder a información pública.

Durante la ronda de consultas de la prensa, Fernández afirmó además que el fiscal general, Carlo Díaz, es una “vergüenza nacional”.

Asimismo, sostuvo que la reunión que mantuvo con Díaz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Corte Plena, Patricia Solano, en Zapote era de carácter privado. La mandataria calificó de “acusetas” a los magistrados por comentar ante la prensa lo ocurrido en ese encuentro y afirmó que ella sí conoce el valor de la ética y el respeto profesional.

Sin embargo, minutos después narró las diferencias de criterio surgidas en otra reunión privada, esta vez con la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN). Sobre este tema detalló que la legisladora Janice Sandí se molestó por la diferencia de criterios sobre la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y el sistema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La primera conferencia semanal de Laura Fernández terminó despejando una de las principales dudas tras su llegada al poder: el cambio de administración no implicará un cambio de libreto. En Zapote permanecen el formato y el tono confrontativo a pesar de que Fernández indicó que no es su propósito “estar al frente de los costarricenses para generar discordias o señalar errores ajenos”.