El problema no está en pedir la información, el asunto es si se justifica que el aspirante tenga que revelar esos detalles de su vida privada para ser contratado. Además, si la persona tuvo cáncer, o si contesta que actualmente no planifica, en caso de quedar fuera del proceso de reclutamiento podría argumentar que fue discriminada. De ser así y presentarse un reclamo judicial, la compañía estaría en la obligación de justificar por qué y para qué solicitó esos datos y las razones por las cuales no procedió con la contratación.