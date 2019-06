Es decir, vemos como en la propuesta reglamentaria (que todavía no es una versión final), se le delega al prestador de servicio de salud, sea un hospital, una clínica o un profesional liberal, la responsabilidad de proceder con la devolución del impuesto pagado por su paciente. Sin duda, esto nos plantea la posibilidad que a partir del 1° de julio del 2019, entre en plena vigencia la tarifa del 4% en servicios de salud y no se deba esperar el desarrollo de sistema de devolución alguno. Esto tiene relevancia no solo para los consumidores, sino también para el prestador del servicio, en relación con la posibilidad de aplicarse los créditos fiscales.