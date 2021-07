2. Trato justo con respecto a otros clientes: Un trato justo no siempre es un trato equivalente, sobre todo en la relación con todos los clientes de un profesional financiero. Por ejemplo, otros clientes pueden tener objetivos diferentes y tolerancias de riesgo diferentes, dando lugar a carteras de inversión que son distintas a las suyas. No se debe considerar un trato injusto cuando otro cliente con una cartera más riesgosa obtiene mayores ganancias o cuando la cartera menos riesgosa de otro cliente se desempeña mejor cuando los mercados financieros disminuyen. Un trato justo se refiere a la comunicación de la información relevante en igualdad de oportunidades para todos los inversionistas, al respeto de prioridades en el ingreso de instrucciones en igualdad de condiciones y a la gestión común en una sola perspectiva y análisis. En términos generales, que la operación de otro cliente no implique un detrimento de mi posición.