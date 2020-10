El contraste entre las dos empresas deja claro que se trata de modelos de negocio sumamente distintos y que no necesariamente son susceptibles de adaptación. O, por lo menos, no es posible replantear la oferta de valor tan fácilmente en los dos casos. Las empresas con una alta concentración de activos fijos y capacidades especializadas no gozan de la misma flexibilidad que aquellas con estructuras más asset-light. Es por ello que las empresas de tecnología no han padecido tanto para maniobrar ante la crisis.