Lo que sí queda claro es que convertirse en un líder, y más todavía en el ámbito de las organizaciones humanas, implica la responsabilidad de cuidar los intereses de la empresa, sus integrantes y comunidades. Si bien no podemos ofrecer una receta para obtener siempre el resultado esperado, por el simple hecho de que no existe tal, ciertamente podemos recomendar el desarrollo de las virtudes-hábitos operativos buenos y competencias que hemos propuesto a lo largo de estos artículos para poder sortear de mejor manera la crisis actual y los retos que se avecinan. Todos estos elementos muchas veces no se consideran, pero sin duda son tan o más importantes que la mera capacidad técnica del líder de organizaciones al ser inherentes a su persona y a su acción.