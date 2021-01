Irónico. Este asunto del distanciamiento social resultó genial para eliminar relaciones inútiles. Me he acercado mucho a ciertos amigos y me he alejado de otros, pues me he dado cuenta de que eran muy superficiales. Es más, gente en la que no creía haber causado una buena impresión me ha buscado, y hemos tenido conversaciones largas, profundas y más significativas.