La Fed sube la tasa de interés en 0,25%: ¿Qué nos espera?

La Reserva Federal de los EE.UU. (Fed) subió, este miércoles 3 de mayo, en 0,25% su tasa de referencia (Federal Funds Rate) para ubicarse entre 5,0% - 5,25%. A principios del 2022, la tasa estaba entre 0,0% - 0,25%.

La Fed sube la tasa de interés con el fin de combatir la inflación. Al subir la tasa de interés, el objetivo es recoger el exceso de liquidez y con ello reducir la cantidad de dinero en circulación. La inflación interanual a marzo del 2023 en los EE.UU. fue del 5,0%. Esta tasa de inflación es muy alta y la meta de la Fed es bajarla al 2,0%.

Jerome Powell, presidente de la Fed, al anunciar el aumento de la tasa de interés afirmó que “la estabilidad de precios es responsabilidad de la Fed”. Observe que Powell no considera que la causa de la inflación sea ni las variaciones del precio del petróleo, ni a la invasión de Putin a Ucrania, ni el Índice del Precio del dólar. Para la Fed es claro que no existe tal cosa como inflación importada. Cuando Powell afirma que la estabilidad de precios es responsabilidad de la Fed, lo que está diciendo es que la única causa de la inflación es la excesiva emisión de dinero que realizan los bancos centrales.

En contraste, la mayoría de los economistas en Costa Rica afirman que la inflación que vive nuestro país es importada. “Es un fenómeno mayoritariamente importado, al que no le podemos hacer mucho”, manifestó el presidente Rodrigo Chaves en agosto del 2022.

Quizá soy el único economista que ha levantado la voz recordando la frase del premio Nobel en Economía, Milton Friedman, cuando decía: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en el sentido de que solo puede ser causado cuando la cantidad de dinero crece más que la producción”. Es decir, el único responsable de la inflación en Costa Rica es la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Muchos economistas, financistas y políticos están convencidos que la política la Fed, al subir las tasas de interés, causarán una gran recesión en los EE.UU. Así lo han venido pronosticando desde el 2022. Hemos sido muy pocos los economistas que no creemos que los EE.UU. entren en recesión y así lo he manifestado desde el año pasado en mis artículos en El Financiero. Un aumento de la tasa de interés, para combatir la inflación, generalmente ocasiona una desaceleración en la tasa de crecimiento de la producción en el corto plazo, pero no recesión.

Por el contrario, una inflación bajo control (definida aquella por debajo del 2% anual) es la mejor contribución que un Banco Central puede hacer al crecimiento económico y la generación de empleo. Pocas personas, incluyendo economistas, entienden este último punto. Como bien manifestó Powell en su presentación: “Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie. … Restaurar la estabilidad de precios es esencial para preparar el escenario para lograr el máximo empleo.”